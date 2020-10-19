國泰裁員｜傳最快本周公布裁4000人　國泰港龍工會：人心惶惶

新冠肺炎疫情全球肆虐，航空公司陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前已預告會裁員，惟至今尚未公布方案。 《南華早報》昨日（18日）引述消息指，國泰希望於周五（23日）前公布重組計劃，包括裁員消息。另外，《香港01》亦收到消息指，今次裁員人數可能達4,000人。 港龍航空空勤人員協會回表示，尚未收到公司通知，直言「每個禮拜都有唔同版本」，同事間人心惶惶。

+ 9 + 9 + 9

《南華早報》昨日引述消息指出，國泰希望於周五前公布重組計劃，包括裁員消息，即國泰僱員周五前會知道自己是否被裁員。另外，政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。

報道指，國泰已制定只裁減部分員工的計劃，目的是為了未來航空需求回升做好準備，但若需求未與預期般反彈，國泰未來或裁減更多員工。

《香港01》亦收到消息指，是次裁員人數或達到4000人。

已跟公司代表會面3次討論 港龍工會：未收到公司通知

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻說，有留意到相關報導，但未收到公司通知，「每個禮拜都有唔同版本，每個星期都不斷重覆」，直言同事間亦十分擔憂。梁說，就重組方案一事，至今已跟公司代表會面3次討論，包括反映員工願犧牲福利、工資，換取保留職位，但資方席上未有明確表態，「態度都係noted with thanks，歡迎任何意見」，目前暫未有下一次的開會日期。她期望公司盡快公布消息，並重申工會會繼續反映會員意見。

香港航空機組人員協會（HKAOA）秘書長Chris Beebe表示，沒收到公司通知相關消息，暫未知本周會否與管理層開會。

國泰發言人早前回覆指，就坊間各種揣測和傳聞，不作評論。