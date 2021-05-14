台灣抵港人士須酒店檢疫14天　強制檢測共6次　5月16日起生效

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-14 19:04

港府今日（14日）宣布，調整曾逗留台灣的抵港人士的檢疫及檢測要求，由5月16日（周日）起生效。所有在抵港前14天內，曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間要接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天接受強制檢測。 而已完成接種疫苗、接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受2次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

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港府稱，有見台灣地區當地疫情轉差，確診個案有上升趨勢，將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明。由5月16日起，要求所有在到港當天或之前14天，曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，不得家居檢疫，減低病毒進入社區機會。

有關人士須在登機時，出示在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後，他們仍須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後，須乘搭政府安排的專車，前往指定檢疫酒店接受強制隔離檢疫。

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接受14天強制檢疫的人士，須於檢疫期間接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天接受強制檢測。而已接種疫苗、接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受2次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

已由台灣抵港正家居檢疫人士 須再接受強制檢測

曾於台灣逗留並已抵港，正接受家居強制檢疫人士，政府將刊憲發出強制檢測通告，要求相關人士必須於家居檢疫完成後，再次接受強制檢測。於5月6日至5月15日到港，接受14天家居檢疫人士，須在抵港後第16及第19天接受強制檢測；而在5月12日或之後抵港、已接種疫苗，並接受7天家居強制檢疫的人士，則須在抵港後第12天接受強制檢測。

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