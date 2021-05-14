賽馬會與廣州政府簽訂合作協議　2025年起從化馬場舉辦常規賽事

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-14 22:24

香港賽馬會宣布，今日（14日）與廣州市政府簽署框架合作協議，以推進粵港澳大灣區的馬產業發展。協議主要訂立3個主要內容，包括舉辦國際級賽馬賽事、提升從化馬場的設施、建立馬產業鏈。按照協議，從化馬場將於2025年起舉辦常規性的賽馬賽事。 賽馬會又指，廣東省與港府亦簽署了一項協議，設立粵港馬產業合作專責小組。馬會亦與廣東省體育局簽署了補充備忘錄，包括加強培養馬匹運動與馬產業人才，以及大灣區青少年體育交流活動。 賽馬會行政總裁應家柏表示，從化馬場自2018年啟用以來，已成為香港世界級賽馬不可或缺的一環。

賽馬會表示，廣州市政府與馬會在協議中，訂立了雙方合作的主要目標、範疇及細節，包括透過充分利用賽馬會的國際地位、從化馬場的世界級設施，在廣州建立國際級賽馬體系，從而提升從化馬場的定位，為國家國際級賽馬提供策略平台。

協議亦為雙方的合作奠定穩固基礎，以落實農業農村部及國家體育總局去年發布的《全國馬產業發展規劃(2020-2025)》。

從化馬場辦國際賽 建觀眾看台

為了達成目標，協議訂立了3個主要內容，其中包括舉辦國際級賽馬賽事。雙方將合作在從化馬場引入國際級賽馬賽事，並按照馬會根據國際賽馬的最佳實務典範所制定的賽事規則和監管機制進行。按照協議，從化馬場將於2025年起舉辦常規性的賽馬賽事。

第二，提升從化馬場的設施，賽馬會為了讓從化馬場展現世界級速度賽馬中心的潛力，將改善從化馬場的基建設施，包括興建全新的地標性觀眾看台，並增建馬廄、馬匹訓練設施及擴建員工宿舍。廣州市政府將加建一條連繫至從化馬場的通道，提升其通達性。

以上項目均有助鞏固賽馬會營運兩地的模式，與沙田現有的馬匹訓練中心進一步互補。其改善計劃亦會提供更多機會，讓馬會在內地培育專業馬業團隊，進一步支持大灣區世界級馬業專才的培訓。

建設國際馬匹隔離檢疫設施

第三，建立馬產業鏈。賽馬會將建設國際馬匹隔離檢疫設施，為國內外馬匹的運輸、進出口提供基礎條件。此外，賽馬會將透過培訓學院提供培訓計劃。以上項目包括推展獸醫專業發展及學術合作；穗港兩地馬匹、飼草飼料、獸藥和生物製品等的便捷通關及檢驗；研究發展純種馬交易中心；以及推動廣州發展馬術運動等。

賽馬會行政總裁應家柏表示，從化馬場自2018年啟用以來，已成為香港世界級賽馬不可或缺的一環。（馬會提供圖片）

辦大灣區青少年體育交流活動

賽馬會又指，今日的儀式中，廣東省與港府亦簽署了一項協議，宣布在粵港合作聯席會議機制下，設立粵港馬產業合作專責小組。賽馬會並與廣東省體育局簽署了補充備忘錄，加強馬匹運動及相關領域的合作，包括培養馬匹運動與馬產業人才，以及大灣區青少年體育交流活動。

賽馬會行政總裁應家柏表示，從化馬場自2018年啟用以來，已成為香港世界級賽馬不可或缺的一環。賽馬會將善用從化馬場的世界級設施及會內人才，實踐這個令人期待的項目。