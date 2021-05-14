英華小學等11校爆流感須停課強制檢測　曾到6場所最遲下周一覆檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-15 00:31

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（14日）公布強制檢測公告，其中11間學校，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘學校(小學部) 及英華小學等。該批學校須停課5日。根據公告，任何在5月1日至5月14日，曾身處該批學校逾2小時的人士，須於5月17日（下周一）或之前接受檢測。 此外，6個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，指定期間曾到訪人士需要再次接受檢測，包括東涌靈糧堂秀德小學、荃威花園1期9A舖惠康、柴灣興華廣場、柴灣新翠商場、中環環球商場（只包括商場）、中環遮打道皇后像廣場花園。

▼5月14日強制檢測學校及場所名單▼

食衞局今晚公布，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，曾於指明地方身處逾1小時的人士，須於5月17日或之前接受強制檢測。倘若於5月12日至14日期間曾檢測，則視為遵從強制檢測公告。以下5個地點︰

1) 4月8日至5月4日曾身處大嶼山東涌文東路35號靈糧堂秀德小學；

2) 4月22日、4月24日、4月25日、5月2日曾身處荃灣荃威花園1期9A舖惠康；

3) 4月29日曾身處柴灣環翠道11號興華廣場

4) 4月29日曾身處柴灣柴灣道233號新翠商場；

5) 5月1日至5月2日曾身處香港中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）；

6) 5月2日曾身處中環遮打道皇后像廣場花園。

英華小學爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，須強制檢測並停課五日。（資料圖片）

九龍塘學校(小學部) 及救恩學校納強檢

另外，有11間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒病徵相似，因此為謹慎起見，亦被納入今日的強制檢測公告，學校需停課5日。衞生防護中心將直接向當中7間幼稚園提供樣本瓶。

任何於5月1日至5月14日，曾於該批學校身處超過2個小時的人士，須於下周一（17日）或之前接受強制檢測，位置遍佈港島、九龍及新界，包括銅鑼灣聖公會幼稚園、西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘金巴倫道九龍塘學校(小學部) 、深水埗英華小學等。

▼中山紀念公園體育館疫苗接種中心，一度因天花支架鬆脫暫停服務▼

食物及衞生局發言人提醒公眾，已接種新冠疫苗的人士，在完成第二劑接種的14天後，獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

政府將於周六（15日）將在6個地點增設流動採樣站，包括柴灣公園（一號及二號籃球場）、柴灣興華邨一號遊樂場、荃威花園R座7樓平台、中環海港政府大樓外、北角汽車渡海輪碼頭遊樂場、觀塘反轉天橋底一號場。全港各區明日合共有62個社區檢測中心或流動採樣站。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月14日)▼