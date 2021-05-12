強制檢測學校｜九龍塘約克、九龍塘迦南等14校爆流感須強檢兼停課

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-13 00:42

食物及衞生局今日（12日）深夜公布強制檢測公告，14間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括九龍塘約克國際幼稚園、九龍塘九龍迦南中英文幼稚園、何文田維多利亞(何文田)國際幼兒園。另有一間特殊教育中心灣仔協康會灣仔中心上榜。 根據公告，任何在4月29日至5月12日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月15日（本周六）或之前接受檢測。 因有N501Y變種病毒株本地個案居住而需強檢的大廈中，柴灣興華（二）邨豐興樓居民需於明日（13日）接受強制檢測。

▼5月12日強制檢測學校名單▼

當局指，由於14間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與2019新冠肺炎相似，為謹慎起見，該14間學校亦被納入強制檢測公告兼須停課消毒。

上榜學校有10間小學、1間特殊教育中心及3間小學，包括九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園、九龍塘嘉林邊道28號九龍迦南中英文幼稚園、何文田迦密村街9號君逸山1樓維多利亞(何文田)國際幼兒園及角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學。

公告指，任何人士在4月29日至5月12日期間曾身處上述學校超過兩小時，均須於5月15日或之前接受檢測；若使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月17日或之前交回樣本瓶。

受檢人士若在5月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

興華邨豐興樓居民需周四強檢

當局提醒，若大廈涉及N501Y變種病毒株本地個案，與相關個案於同一大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，均須於衞生署公布個案後計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。當中，柴灣興華（二）邨豐興樓居民需於明日接受強制檢測。

全港各區明日合共有37個社區檢測中心及流動採樣站。政府早前要求，在港外傭須於5月15日至30日期間接受第二次強制檢測，當局指政府準備在未來數個周末增設多個流動採樣站，相關安排會容後公布。