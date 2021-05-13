強制檢測｜18間學校爆上呼吸道感/流感　包括德望、真道(附名單)

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-13 23:52

食物及衞生局今日（13日）公布，今日新增個案中，潛伏期內曾居住的中環士丹頓街29號大廈，該大廈被列作強制檢測地點，4月23日至5月13日期間曾到訪逾兩小時者需強制檢測。該個案為一名43歲男病人（編號11817），他帶有L452R變種病毒。 另有18間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括德望小學暨幼稚園、鰂魚涌嘉諾撒學校、真道書院（第一校舍-小學部）。任何在4月30日至5月12日，曾身處所列地點逾2小時者，須於5月16日（本周日）或之前接受檢測。 此外，6個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，指定期間曾到訪人士需要再次進行檢測，包括東涌東薈城、富東廣場、深水灣泳灘等。

今日（13日）新增3宗確診個案，2宗為輸入個案，當中包括一名43歲男子（編號11817），他居於中環士丹頓街29號，5月6日前往法國，並於5月9日返回香。他回港後於赤鱲角富豪機場酒店檢疫，5月11日發燒送院後確診，被發現帶有L452R變種病毒。

當局指，為審慎起見，該男子潛伏期內曾居住的大廈需納入強制檢測公告。任何人4月23日至5月13日期間曾身處中環士丹頓街29號超過兩小時者，需於5月16日或之前接受檢測。

18校需強檢兼停課

18所學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括牛池灣扎山道德望小學暨幼稚園、鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校、香港仔中心1樓7B號鋪迦南幼稚園(香港)。

▼5月13日強制檢測學校名單▼

根據公告，任何在4月30日至5月12日，曾身處強檢地點逾2小時者，須於5月16日或之前接受檢測，若選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月18日或之前交回樣本瓶。受檢人士若在5月11日至13日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。衞生防護中心將直接向學校提供糞便樣本瓶，或深喉唾液測試樣本收集包，學校需停課5日。

▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼

東薈城等6地點需覆檢

當局提醒，6個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，指定期間曾身處下列地點逾1小時人士需要再次檢測，包括4月9日至29日身處東涌富東廣場(包括富東街市)，4月10日至26日身處東涌東薈城，4月11、18、25日身處東通文東路公園，4月22至5月3日身處荃灣天主教領報幼稚園，4月24日身處葵芳新都會廣場二期23樓2302-2303室葉氏兒童音樂實踐中心，4月25、30日及5月1-2日身處深水灣泳灘，均須於5月16日或之前接受檢測。

+ 8 + 8 + 8

政府指，周五（14）會在5個地點增設流動採樣站，包括深水埗福榮街37-39號對開、東涌文東路公園入口近迴旋處、東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地、東涌富東邨富東廣場對出空地、東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場；全港各區明日合共有42個社區檢測中心或流動採樣站。