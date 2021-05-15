天問一號登陸火星　理大科研團隊有份參與：將繼續航天技術研發

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-15 13:35

「天問一號」探測器今早（15日）着陸火星，令中國成為第二個有探測器登陸火星的國家。香港理工大學中午發稿祝賀，形容這是國家航天事業發展的重要里程碑。理大校長滕錦光指，對校內兩支跨學科的科研團隊能參與其中感到榮幸，大學近日亦已成立深空探測研究中心，以支持航天技術研發、貢獻國家發展。

天問一號探測器着陸巡視器成功着陸火星烏托邦平原南部預選着陸區。（示意圖/北京日報）

理工大學今午發稿指，「天問一號」探測器在火星着陸是國家航天事業發展的重要里程碑，對此致以衷心祝賀。

校長滕錦光表示，很榮幸校內兩支跨學科的科研團隊能參與其中，為火星着陸區的地形測量和評估，以及為俗稱「火星相機」的落火狀態監測相機研製作出貢獻，而理大近日亦已成立深空探測研究中心，由工業及系統工程學系副系主任容啓亮領導，將不遺餘力支持更多航天技術的研發，以科研力量貢獻國家發展。

理大校董會主席林大輝亦形容，火星探索計劃任務艱鉅，認為今次壯舉證明中國在深空探測方面的技術和能力，而理大的科研團隊，亦會繼續貢獻火星探測計劃，祝願整個計劃圓滿成功。

國家航天局指，今早8時20分左右，天問一號着陸器確認成功降落，着陸地點位於火星北半球的「烏托邦平原」，着陸後其搭載的中國首輛火星車「祝融號」火星車傳回遙測信號，是中國首次有地外行星着陸，亦是繼美國後，第二個發射探測器在火星登陸的國家。