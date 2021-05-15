台灣疫情｜港人直擊市況：超市麵食被掃清　考慮回港打疫苗

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-15 18:57

台灣新冠肺炎疫情急升溫，昨日（14日）單日增加180人確診。台灣是港人移民熱點，一年多前移居到台灣的綠惜地球環境倡議總監朱漢強坦言，因擔心疫情進一步惡化超市亦會關閉，故先儲糧，超市內的主食、麵類食品亦接近掃清，由於現時台灣未有足夠疫苗，故曾計劃與家人在暑假期間回港探望親友及接種疫苗。 另一名移居台灣四年的港人則指，因仍要上班上學，近日市面人流沒有明顯減少，她相信當局可盡快控制疫情，故無意回港「避疫」。

仍有口罩供應

台灣疫情反彈，行政院宣布台北及新北市即日升為三級防疫警戒，不同場所亦須實名登記。居於台北士林區的朱漢強直言，擔心如疫情擴散至中部及南部，最壞打算是隨後數日確診數字「幾何級」上升，亦憂醫療設備是否足夠應付。他日前曾到過超市，主食及麵類食品接近被掃清。

而網上訂購食物平台上，麵類等同樣售罄，肉類及蔬菜等則仍有供應。防疫用品方面，藥房中口罩等很快就被搶購一空，但仍有供應。他又相信疫情早期建立的實名配給口罩機制有用，可避免如香港去年初瘋搶口罩情況。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強一年多前與家人移居台灣。（資料圖片／黃舒慧攝）

台灣疫苗不足 只有阿斯利康

對於現時台北升為三級防疫警戒，朱直言「效應發酵緊」，舉例指有運動比賽須延期；餐廳堂食亦大減，不少人改為外賣。他又認為，由去年疫情開始，台灣人有習慣防疫，政府個案追蹤工作亦有效。

不過當地新冠疫苗數量不充足，只有阿斯利康疫苗，故朱漢強曾計劃回港接種疫苗，惟考慮到不論在香港或台灣亦須檢疫，以及未必可趕及接種復必泰疫苗，現時仍未決定是否回港，「疫情以來經歷好多變數，唯有隨遇而安」。

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市面不算冷清

另一名移居台灣四年的港人呂小姐為家庭主婦，她形容不少台灣人對疫情變化感緊張，因擔心有出入限制，故搶購食糧，超市內的麵食及肉類的亦已售罄。她又指，雖然所有娛樂場所關閉，以及出入所有地方亦須實名登記，但仍須上班上學，故市面不見冷清，「早兩日西門町、淡水老街都係好多人」。

台灣多宗確診個案與茶藝館有關，呂小姐指茶藝館在當地並非成行成市，笑言「同香港之前跳舞群組個啲差唔多，都會有人跳下茶舞咁」。她又認為，近日台灣人防疫意識明顯增強，例如大廈升降機內增設酒精搓手液、進入大廈亦須量體溫等，街上人人亦戴上口罩。呂坦言現時「少少擔心，不過未至於恐慌」，對台灣控制疫情有信心，無意回港接種疫苗。