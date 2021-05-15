回港易｜安徽、遼寧爆疫　港府周日起禁去過兩省人士用回港易

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-15 19:03

安徽省六安市和合肥市爆發新冠肺炎疫情，患者與遼寧省的同事曾有接觸，遼寧省政府昨晚亦公布，遼寧省亦有兩人確診、三人屬於無症狀感染。 港府終於公布由明天（16日）起，所有在入境前14天內曾到過遼寧省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

5月14日，在安徽省合肥市肥西縣肥光社區臨時核酸檢測點內，醫務人員給市民進行核酸檢測。在出現新增新冠肺炎確診病例後，安徽省合肥市肥西縣迅即啟動應急響應，組織開展核酸檢測等工作。 （中新社）

遼寧省政府昨晚已經公布，遼寧省有兩人確診、三人屬於無症狀感染，記者昨晚向衞生署了解會否推出新的措施去應對，但署方僅指會禁止曾到過安徽省的人使用「回港易」，及不准縮短檢疫期，並無就遼寧省疫情推出新政策。

衞生署今天才在新聞稿公布，由明天起，所有在入境前14天內曾到過遼寧省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

安徽省市民接受檢測。 （資料圖片）

值得注意的是，澳門政府昨晚已發出新聞稿，指由今天早上6時起，所有在入境前14天內曾經到過遼寧省營口巿陳屯鎮或熊岳鎮的入境人士，須按照衛生當局的要求，在指定地點接受14天醫學觀察。