強制檢測｜採樣站冷清　外傭稱安排有改善　昐延長檢測期

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-15 14:10

政府早前宣布不要求全港外傭強制接種新冠疫苗，不過她們要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。 於中環添馬公園及遮打花園，當局為外傭設立檢測站，早上人流不多，不用排隊便可檢測。有菲傭指今次安排較首輪檢測好，不過認為可延長檢測期。有人稱曾被僱主要求接種疫苗，但因有高血壓拒絕。

5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測。 （廖雁雄攝）

全港37萬外傭要於今日起至5月30日期間，接受第二輪強制檢測。政府於多個地點設立為外傭檢測的流動採樣站。於早上時份，記者先後到於添馬公園及遮打花園的採樣站，檢測人流不多，幾乎不用排隊可直接登記及採樣。於遮打花園的採樣站，有由相達生物科技設立的採樣車。

於香港工作9年的菲傭Salvacion belaos，於早上到遮打花園檢測。她稱，今次不用排隊安排較首輪檢測好，而政府提供資訊充足，可以從同鄉口中知道檢測站位置、時間等。不過，她認為應延長檢測期，因未必每個外傭有時間去做檢測。她稱，同意為外傭作第二次強制檢測，因為確保僱主及自己的安全。不過，她稱擔心疫苗的副作用，不敢接種疫苗。

於香港工作25年的菲傭Leonida認為有必要為外傭作強檢，可確保自己的安全。她稱，雖僱主容許於平日檢測，但她趁自己今日放假時檢測。她對於早前有菲傭接種疫苗後離世感難過，談及事件時有哽咽，表示雖不認識離世的外傭，但因同樣由菲律賓來港而特別感觸。

她稱，僱主有要求她接種疫苗，但由於她患有高血壓故拒絕接種，幸獲得僱主諒解。她又稱，若政府強制要求打針，她或會考慮離港。

菲傭Leonida 對於早前有菲傭接種疫苗後離世感難過。（廖雁雄攝）

在港工作2年的菲傭Mera，稱今次檢測安排較上次好，認為檢測可保障安全。她稱，可接受政府要求檢測，但不可接受強制接種疫苗，因不知道自己的身體是否適合打針。

菲傭mera 可接受政府要求檢測，但不可接受強制接種疫苗。（廖雁雄攝）

Elma在港工作3年，今日利用自己假期檢測。她稱，自己已接種第一劑疫苗，打針後只感到口渴，為自願接種，希望可保護自己，而她於打針前有向醫生查詢。