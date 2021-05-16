陳肇始：逼切需要免試引入非本地培訓醫生　避免人手短缺更嚴峻

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-16 10:24

港府本月將向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，免試引入海外港人醫生。食物及衞生局局長陳肇始今日在官方網誌表示，政府有決心解決醫生人手短缺問題，強調必需多管齊下，以避免10年、20年後出現更加嚴峻的短缺情況，除繼續增加本地醫科生學額外，必需提出新措施，以引入合資格的非本地培訓醫生，逐步紓緩醫生人手不足情況。

食物及衞生局局長陳肇始今日在官方網誌表示，政府有決心解決醫生人手短缺問題。（資料圖片）

港每千人僅2醫生 遠遜星日美英澳

陳肇始在官立網誌表示，本港醫生人手嚴重短缺是多年來一直未能解決的問題，隨着人口老化，慢性病漸趨普遍，令公型醫療系統承受更大壓力。



她指，本港醫生短缺的情況，充分反映於香港人均醫生比例遠遠落後於其他先進經濟體，香港目前每1,000名人口有2.0名醫生，遠低於新加坡（2.5名）、日本（2.5名）、美國（2.6名）、英國（3.0名）和澳洲（3.8名）。



食衞局進行的「醫療人力推算2020」顯示，根據本港人口結構變化推算醫療服務需要，醫生人手由目前到長期均會持續短缺，到2030及2040年，分別會短缺1,610名和1,949名醫生。

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計劃再增醫科生學額

陳肇始表示，為填補短缺，政府已積極培育本地醫生人手，兩間醫學院的醫科生學額已由2008/09學年的每年250個增至目前的530個，增幅超過一倍；政府亦正積極考慮在下一個教資會三年撥款期進一步增加醫科生學額，然而訓練醫生需時，擴張醫學院培訓容量亦有實際局限，不能單靠增加本地學額去解決醫生人手問題。

陳肇始認為，目前有逼切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，讓他們只要符合特定條件，便無須通過執業資格試，亦能夠在香港取得正式註冊資格。（資料圖片）

當局將修訂《醫生註冊條例》 讓更多非本地培訓港人醫生來港執業

陳肇始認為，目前有逼切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，讓他們只要符合特定條件，便無須通過執業資格試，亦能夠在香港取得正式註冊資格。



她指，當局稍後會在現有的《醫生註冊條例》(第161章)下，加入一條新路徑，讓更多合資格的非本地培訓港人醫生可以來港在公營醫療系統內執業。她指，會盡快向市民交代詳情，並向立法提交條例草案審議。

她續指，政府有決心解決醫生人手短缺問題，並必需多管齊下，以避免10年、20年後出現更加嚴峻的短缺情況。