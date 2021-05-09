政府改疫廈隔離準則　陳肇始否認憂隔離營爆滿　改變因科學、經驗

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-09 13:54

社區出現多宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。不過民間多番批評政府無科學根據，當局終不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。對於是否因為檢疫中心爆煲才調整安排，食物及衞生局局長陳肇始否認，認為檢疫中心仍然有容量，但假如變種病毒在社區超級大爆發，不排除密切接觸者之後要轉為家居檢疫。另外，荃威花園R座及康怡花園N2座居民今日（9日）可以離開隔離營。

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佐敦伯嘉士大廈、堅尼地道8號Kennedy Terrace、東涌映灣園悅濤軒11座、荃灣荃威花園R座、薄扶林道豪峰及鰂魚涌康怡花園N2座都有居民帶有變種病毒，同廈住戶被送往檢疫中心隔離21日。

政府日前改變涉及變種病毒個案的檢疫安排，若大廈出現感染源頭不明的變種病毒患者，同廈住戶不會再被列為密切接觸者並送往檢疫中心，但當局會封區檢測，住戶之後第3日、7日、12日、19日都要強制檢測，不過患者家人、涉及劏房、大廈有傳播，相關居民都要送往隔離。東涌映灣園悅濤軒第11座住戶日前提早離開隔離營，荃威花園R座及康怡花園N2座的當區區議員都透露住戶今日可以離營。

荃威花園R座居民的檢測結果呈陰性後，便可以離開檢疫中心。（當區區議員趙恩來Facebook）

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無綫電視節目《講清講楚》今日播出食物及衞生局局長陳肇始訪問，被問到是否因為檢疫中心容量不足，當局才修改準則。陳肇始否認，指出現時檢疫中心仍然有容量，更改安排是以科學證據及經驗為基礎，但表示當變種病毒在社區超級大爆發，密切接觸者可能會轉為家居隔離。截至昨早9時，檢疫中心尚有2242個單位可以使用。

至於當局縮短打齊針、由高中低風險來港人士的檢疫期，陳肇始表示會向各個駐港總領事館索取當地的針紙報告，供航空公司職員在抵港人士登機前、衞生署港口衞生科同事在他們抵港後檢查針紙真偽，若有電子版更加理想。

陳肇始表示，若變種病毒在港釀成超級大爆發，密切接觸者都可能要家居檢疫。(資料圖片／羅君豪攝)

被問到當局不為抵港者檢驗抗體水平，但就要求打齊針的本地密切接觸者檢驗，陳肇始認為香港已經禁止極高風險地區的航班來港，他們抵港後又要做檢測，檢疫期間亦多次檢測，而在酒店抽血都有一定挑戰；相反本地的密切接觸者風險不高，「過往經驗佢哋隔離期間變成確診有一定數目，風險係高。」

對於政府推出打針後減檢疫的新一輪誘因，仍然未見大量市民預約接種疫苗。陳肇始表示措施剛剛推出，提醒市民現時仍然有預約名額，重申香港有供應的兩款疫苗都有效及有品質，希望市民盡快打針。