新冠肺炎｜29歲華大「染疫」員工疑樣本受污染　陳肇始今證非確診

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-16 12:16

華大基因男員工日前確診，但其病毒株驗出絕跡多時的武漢原始品種，樣本懷疑在實驗室受污染，衞生防護中心昨日（15日）表示他可能並非確診或會除名，但晚上仍然視他為確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今早證實，該員工已不再是確診個案，政府會嚴肅跟進。

29歲華大基因男員工（編號：11801）5月7日確診，負責檢測的是「安球醫學化驗所」和「相達生物科技」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日交代，分析其病毒基因後，發現是去年武漢初期流行的病毒株，與現時本地流行的病毒株並不相似，估計他並非真正染病，而是樣本受污染，與專家討論後可能會除名。其他確診個案會使用其病人編號，而他的密切接觸者做多一次檢測，結果呈陰性便毋須再隔離。

陳肇始證實，衞生防護中心判斷該男員工並非確診個案。（朱海棋攝）

華大至今交調查報告 陳肇始無回應會否設「死線」

直至昨晚，衞生防護中心仍然未有除名，不過食衞局局長陳肇始今早出席電台節目後證實，中心已經確定該男子並非確診個案，政府會嚴肅跟進事件成因，衞生署公共衞生化驗服務處會協助檢視，涉事化驗室需要向政府提交報告，整體而言所有為政府服務的私營化驗商都要達到當局要求，批出新合約時都會檢視整體表現。

另外，華大基因早前涉及實驗室受污染、採樣員馬虎採集樣本等多宗檢測「甩漏」個案，需要向政府提交報告。陳肇始承認至今未收到華大的調查報告，但無直接回應會否設限期要求對方呈交，僅稱收到報告就會即時交代。