港大基因排序揭華大確診員工　染一年前武漢病毒株　或屬假陽性

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-15 17:36

華大基因一名29歲的員工在本月7日公布確診，列為本地源頭不明個案，不過其病毒樣本交予香港大學做基因排序後，卻發現未必是真的確診個案。 香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，分析病毒基因後發現，該病人身上帶有「武漢原始病毒株」，該病毒株在去年1月曾經出現，但過去多個月都未有再在香港或海外流行，認為病人或非受到感染，而是其樣本受到污染，又或者是他自己於工作地點受到病毒污染，例如接觸到病毒核酸後又觸摸口鼻，而驗出陽性。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會確認，這名29歲病人不似是真正染病，與專家分析後，如確定患者是受污染，會刪除其確診編號。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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華大基因一名29歲的社區檢測中心主管早前確診，香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，分析其病毒基因後發現，該病人帶有「武漢原始病毒株」，該病毒株在2020年1月曾經出現，但過去多個月都未有再在香港或海外流行，認為病人或非受到感染。

他估計，或因這種病毒核酸污染了病人工作的環境，病人手部接觸到核酸，再觸摸了鼻子，病毒停留了在鼻腔，因此他接受檢測時驗到陽性。

一名29歲男子確診，他在大埔工業邨華大基因2樓工作。（資料圖片）

他續稱，另一可能性是病人的檢測樣本受到污染，他解釋，檢測時需要有對照樣本作「陽性對照」（positive control），一般會用武漢的原始病毒株做對比，以證實化驗的可信性，因此武漢病毒株可能污染到其他樣本。不過，他認為一般樣本污染不會只污染到同批次的一個樣本，但亦不能完全排除這種可能性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會確認，這名29歲病人不似是真正染病。 （余俊亮攝）

密切接觸者會再做檢測 如陰性便可停檢疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上確認，涉事29歲病人的病毒基因與本地流行的病毒株不相似，而是與去年武漢初期流行的病毒株相似。加上衞生署的化驗所再做了一些其他基因分析，認為他不似是真正染病，可能是受到污染，會與專家分析如何受污染。

這名患者約有10名密切接觸者，都沒有病徵，也無人驗到陽性。衞生防護中心與專家分析後，如確定患者是受污染，會刪除其確診編號，他的密切接觸者會再做多一次檢測，如陰性便可離開檢疫中心。

「確診」的人士是華大基因一名員工。（資料圖片）

張竹君續指，涉事患者曾接種兩針疫苗，他體內有因疫苗而引起的抗體，但對於感染而引起的抗體測試，就呈陰性反應。病人在4月25日、5月2日的定期檢測都是陰性，他近來沒有到過內地，於華大基因工作時，也沒有去過化驗室所在樓層，而是在另一層的辦公室做文職工作。

華大基因這名「確診」員工的陽性樣本，是由檢測商「相達生物科技」檢測出來，記者正向相達及華大查詢。