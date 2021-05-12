01拆局｜佔市場逾三成　揭華大基因頻頻出事　由盛轉衰之謎

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-12 21:05

華大基因去年獨家承包全民檢測項目，風頭一時無兩，不過之後頻頻「甩漏」，發錯陰性短訊通知、在實驗室的樣本遭污染出現多個「假陽性」、採樣員工作馬虎等。有不願具名的行內人士表示，華大佔市場份額三分一，疫情下過於進取，導致人員及儀器都超負荷，導致現時要「減磅」，預計華大負責的政府項目，未來會開放給其他檢測商競爭。

華大基因日前表示，正進行架構重整檢視工作流程，在不影響整體檢測工作和質量的前提下，會暫時減低檢測量，直至檢討工作完成。由負責逾170萬人的全民檢測、機場抵港者檢測，到實驗室污染樣本，更被指採樣員「走漏」患者，變種病毒流入社區的元凶。

不願具名的行內人士表示，全民檢測時華大夥拍國家隊開設火眼實驗室，此後開始獨大，承接多個政府的合約，估計華大佔新冠病毒檢測市場份額三分一。他稱華大犯上低級錯誤，「開實驗室同開餐廳一樣，煮100、1,000、10,000樣餸，唔係加多10個爐頭就得，咁樣諗會死人」，估計華大未有充份評估自身承受力，便承接多個項目，最終不勝負荷，現時「減磅」還原基本步。

至於政府未來會否下令華大「禁賽」?該人士分析，另一檢測商金域檢驗出錯次數都不少，但之後都無再犯錯，雖然當局對華大應有不滿，但相信政府都不會「取締」華大，「最多係削單，原本老奉做開就拎番出嚟比大家競爭」，「會重整再分配檢測量，唔洗睇晒華大做人」。他認為一旦華大全面退場，其他檢測商都無法消化龐大的檢測量。

香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，化驗室不眠不休工作超過一年，工作量嚴重超負荷，現時是重新審視、改善的好時機，需要留意是人手、檢測流程還是儀器的問題，相信嚴謹地「問症」後，對症下藥可以解決問題。

李偉振認為，華大實驗室工作量超負荷。（資料圖片／盧翊銘攝）

檢測商相達生物科技創辦人招彥燾則稱，相達每日上限可驗20,000個樣本，現時每日約檢測10,000個，員工可以自願加班1至2小時，盡量在檢測時間及承受量之間取平衡。政府再要求30多萬名外傭強制檢測，招彥燾認為今次檢測的時間較早前長，而且檢測站亦會再增加，期望大排長龍情況不再復見，檢測商會一如早前24小時內完成化驗。