華大基因員工驗出一年前武漢病毒株假陽性　檢測商說法現羅生門

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-15 20:34

檢測商「華大基因」一名29歲的男員工在本月7日確診新冠肺炎，感染源頭不明，不過今天衞生防護中心卻指他不似是真正感染，懷疑他本人或他的樣本受到污染。 涉事的兩間檢測商「華大基因」和「安球醫學化驗所」各執一詞，均指事件與其化驗所無關，目前演變為「羅生門」。下文將一一說明各方理據。

華大基因一名29歲的男員工在5月初接受定期檢測，負責檢測的是「安球醫學化驗所」和「相達生物科技」，結果為陽性，他被列為確診個案，但他入院後數次檢測都是陰性，亦無抗體，而他接種了兩劑BioNTech復必泰疫苗，對疫苗的抗體測試則呈陽性反應。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，華大基因一名29歲的男員工身上帶有去年年初的武漢原始病毒株，而這種病毒株早就無在本港或海外流行，這名男子難以在香港感染到這種病毒。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他的樣本被送到港大做基因排序，結果發現他身上帶有去年年初的武漢原始病毒株，而這種病毒株早就無在本港或海外流行，這名男子難以在香港感染到這種病毒。負責做病毒基因排序的香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，或因病毒污染了這名男子工作的環境（即華大基因大樓），他手部接觸到核酸，再觸摸了鼻子，病毒停留了在鼻腔，因此他接受檢測時驗到陽性。

另一可能性是有化驗所利用武漢病毒株做「陽性對照」（positive control），而病毒污染到這名男子的樣本。不過，潘烈文認為一般樣本污染不會只污染到同批次的一個樣本。

華大基因一名29歲的男員工在5月初接受定期檢測，負責檢測的是「安球醫學化驗所」和「相達生物科技」。 圖為「相達生物科技」的創辦人招彥燾。 （資料圖片／羅國輝攝）

安球醫學化驗所：無完整病毒株

負責為這名男子檢測的安球醫學化驗所表示，其採用試劑中陽性對照的病毒株，並非完整的病毒株，而只是在整條長超過27000鹼基對（base pair）的完整新冠病毒核酸中一段不到100鹼基對的基因片段，「故此，本化驗所不應該是導致該樣本發生任何假陽性結果的源頭。」

潘烈文回應指，港大排序到的涉事病毒基因長度遠超於100鹼基對，如安球的說法屬實，他亦同意今次事件或非安球的問題，現時調查的方向可以更為明確，跟進華大基因一方的情況。

胡定旭是華大基因旗下的華昇診斷中心董事長。 （資料圖片／余俊亮攝）

華大基因：員工未進入實驗室

其後華大基因回覆指，華大進行新冠病毒核酸測試，一直是使用合成基因序列作為「陽性對照」，從沒有使用原武漢病毒株作為參照，有關員工也從未進入過新冠檢測實驗室，不可能在華大基因受到「陽性對照」感染。

華大又指，該公司逾170 名員工和訪客上星期到非華大營運的檢測中心接受測試，全部結果全部為陰性，反映無人在華大的工作環境受到陽性對照或者病毒株的感染。至於與該名員工有密切接觸的十名同事，接受隔離後進行檢測，全部結果亦為陰性。華大稱，根據衞生防護中心的意見，有關樣本可能因受到污染，而導致陽性結果。

潘烈文再次回應，指現時只能交由衞生防護中心調查事件，目前只能確定這名男子的確非確診個案。記者正向衞生防護中心查詢。

食衞局：要深入調查

華大基因員工感染一事，當中是否涉及實驗室事故或其他事宜，須深入了解找出原因。食物及衞生局正要求相關實驗室，即華大基因（相關人士所屬的實驗室）及安球醫學化驗所有限公司（採集和檢測相關人士樣本的實驗室），就事件作出調查並提交報告，以及邀請衞生署公共衞生化驗服務處提供意見。

食物及衞生局留意到華大基因較早前已為170名員工安排在其他私營化驗所做核酸檢測，全部結果呈陰性。