東京奧運｜外間批評政府拒予港台參與轉播　體育專員：無轉播器材

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-16 14:36

東京奧運尚餘68天開幕，港府「破格」斥資購入轉播權，並免費交由本港5間持牌電視台聯播。 曾參與多屆奧運採訪的無綫電視前體育記者伍家謙今(16日)於港台「城市論壇」表示，擔心港府介入會開壞先例；民政事務局體育專員楊德強則強調，今次屬例外一次性做法，被問到港台被排除聯播之列原因，他則解釋港台無參與奧運相關經驗，另數年前曾與商經局及港台商討轉播事宜，惟港台並無可供轉播的器材，倘要購置，則涉款數以千萬計。

【回顧東京奧運倒數100日】（按圖放大）

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港協王敏超：港府購入轉播權是「為民服務」

民政事務局體育專員楊德強表示，本港電視台洽商轉播權時有拉鋸，過去幾屆更因出現競爭作價上升，惟近年受疫情所致經濟衝擊，本地電視台對購買轉播權卻步。評估因素後，政府決定介入，例外購買轉播權，同時可推動本港體育風氣。



港協暨奧委會義務秘書長王敏超指，據他了解，多間電視台「傾咗好耐都未落實，始終都要政府出手」，港府購入轉播權是「為民服務」，值得支持。香港精英運動員協會名譽顧問、香港單車代表隊前成員洪松蔭則認為，本港落實轉播奧運賽事，對運動員而言，是注入強心針，亦為疫情下的社會提供正能量。

體育專員楊德強表示，港府介入購奧運轉播權屬例外一次性做法。(資料圖片)

體育傳媒工作者伍家謙則指，對觀眾而言，「有得睇好過無」，但港府今次動用公帑的做法，值得商榷，包括未有事前作出諮詢，且由以往積極不干預的角色，轉變為直接介入，擔心港府斥資會開壞先例。

楊德強回應時強調，今次屬例外一次性做法，他認為當轉播奧運或其他體育項目有利可圖時，則會出現商業競爭，經歷過去一年疫情發展，他相信往後的商業評估會出現變化。

曾參與多屆奧運採訪的伍家謙，憂慮港府斥資購轉播權會開壞先例。(資料圖片)

伍家謙：可讓港台轉播賽事為主

港府已與相關電視台達成協議，包括規定每條頻道播放奧運的時數，凡有本港運動員出戰的賽事都必須播放，同時製作宣傳東奧及推動本港體育發展的節目。兩間收費電視台則要在網上免費直播奧運，港台會轉播5間電視台的奧運節目。

被問到何以排除港台參與聯播，楊德強則解釋，轉播流程複雜，港台過往亦無奧運相關經驗，加上今次時間短促，遂由5間有經驗的電視台負責；伍家謙則對此有保留，他認為，「貴有貴做，平有平做」，倘擔心港台缺乏人手資源，則可容許其轉播賽事為主，減少後製節目，楊德強則指，數年前曾與商經局及港台商討轉播事宜，惟港台並無可供轉播的器材，倘要購置，則涉款數以千萬計。



距離東奧開幕尚餘兩個多月，惟東京疫情未受控，會否再出現變數？楊德強相信延期機會「已經無乜」，他對本地運動員自律防疫有信心，又指入境日本前需要接種疫苗，亦會於96小時前進行最少兩次檢測，抵達當地亦有防疫嚴控措施，他指本港已有27個體育項目、合共30多名運動員可晉級東奧，預料最終有30至40人可赴東京參與奧運。



王敏超則指，各體育總會及日本主辦方正進行籌備工作，並朝向如期舉辦方向進發，「如果唔辦，影響全世界。」