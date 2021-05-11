拆局︱「官媒」港台無份播東京奧運　涉天價製作費　網媒難參與

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-11 20:26

特首林鄭月娥今日（11日）宣布，港府購入東奧轉播權，並由5間本地持牌電視台免費播出，是港府首次出手購入奧運轉播權，但身為「官媒」的公營廣播機構香港電台卻無份播放，林鄭形容是「能力問題」，無關外界對港台「負面看法」。 消息人士向《香港01》解釋，港台無能力承擔龐大的製作費，是今次港台無份的最大原因，但強調五大電視台免費播放並非「益佢哋」，當中涉及不少條件，包括需製作推廣本地運動節目。

製作費以千萬計 港台缺相關製作團隊

今次政府破天荒買入奧運轉播權，再由無綫、ViuTV、香港開電視、有線電視及NowTV播放，引起熱議，包括為何屬於公營廣播機構的港台無份、商營電視台轉播奧運會有廣告收益，當中是否有利益衝突。

消息人士對《香港01》指，電視台製作奧運節目所費不菲，如果政府買完轉播權後，再由港台重零開始建立製作團隊，開支十分龐大，「轉播奧運動軋要花幾千萬甚至近億元」，是港台不在轉播平台之列的主因。

而政府買下的轉播權，已包括港台可播放精華片段，因此港台雖然無法直播，但仍然可以播放片段。此外，政府考慮到五大電視台都有相關製作團隊，所以交由他們負責。

五台轉播條款 包括製作推廣本地運動節目

消息人士強調，今次由政府買廣播權再由五台播放，並非「利益輸送」，強調五大電視台付出亦不少，條款包括必須轉播不同比賽，在不同頻道要達到基本時數，並要播足香港所有運動員的賽事；亦會要求電視台製作宣傳、推廣體育運動的內容，當中包括香港運動員參與東京奧運的專題報道，甚至在奧運後的一年，亦要每星期播放本地運動節目。

民政事務局回覆《香港01》查詢時表示，政府與五間持牌電視台的協議，包括需要在免費電視頻道播放不少於900小時的奧運賽事，及在收費頻道播放不少於2,000小時的賽事，而所有香港運動員出戰的賽事都要播放。電視台需要在自家網上平台免費播放奧運賽事。

局方又指，電視台要製作宣傳東京奧運及推動本港體育發展的節目，並要播放東京殘疾人奧運會（東京殘奧），並要承擔所有製作費用。電視台亦要製作片段，供政府部門採用。

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網絡轉播須額外付款

近年香港市民生活方式轉變，多花時間上網，少時間看電視，政府會否再開放網上轉播權予本地網絡和新聞平台轉播？消息人士指，距離奧運只有兩個多月，如要此時討論轉播合約相信「趕唔切」，而且政府亦要向主辦方申請網絡轉播權，需要付額外一筆金額。

他相信，政府希望讓香港市民可以免費收看，而免費電視頻道已可滿足這項要求。