東京奧運｜港台無份播奧運　邱騰華：若港台參與製作　資源將重壘

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-12 13:56

港府破格動用公帑購買東京奧運轉播權，供5間本地持牌電視台播放，惟公營廣播機構香港電台卻無份。商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，從政策及商業運作層面而言，5家商業電視台均會投入資源製作，包括到現場採訪等，若港台亦參與製作，資源將會重疊。

邱騰華今日（12日）在立法會表示，政府留意到商業市場上未有電視台競投轉播機權，加上今年東京奧運因疫情或面臨極不明朗的情況，故基於公眾利益，政府購入轉播權，希望市民透過觀看節目，為香港、國家運動員打氣，形容今次是「非一般做法」。

他解釋，5家商業電視台均會投入資源製作奧運節目，包括到現場採訪、到現場挑選轉播哪些節目，若港台亦參與製作，資源將會重疊，加上港台可轉播5個電視台的片段，共同承擔轉播工作，現行做法不會出現資源重疊的情況。

▼東京奧運7月開幕▼

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情況許可下本月26日啟動「旅遊氣泡」

對於香港出現變種新冠病毒，本港與新加坡的「旅遊氣泡」會否再次押後推行，邱騰華指，本港過去7天，無關連的新冠病毒確診個案介乎0至0.1宗，新加坡數字亦維持約1.6至1.8宗，低於熔斷機制訂立的數字，如情況許可，「旅遊氣泡」將於5月26日照常展開。他強調兩地雙邊協定，最重要是確立了機制，若疫情轉差便會觸發熔斷機制。

另外，香港美國商會公布調查結果，稱商會有超過40%成員計劃或正在考慮離開香港，其中多數成員指對港區國安法的疑慮為原因之一。邱騰華指，政府一直與國際企業機構、商會保持溝通和交流，稱在2019年時，很多外國企業與政府交流時，也是關注動亂何時完結，強調政府會保持與不同持份者溝通。