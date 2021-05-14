變種病毒｜蕭傑恒：檢疫酒店入住率太高增風險　免確診者留酒店

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-14 12:29

本港的新冠肺炎疫情緩和，近日不少確診個案均為外地輸入。港府要求所有抵港人士在第3日接受額外強制檢測，檢測承辦商聘請的採樣員，必須具備拭子採樣經驗。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（14日）於港台節目《千禧年代》中表示，越早檢測，避免確診患者長時間留在酒店，可以避免傳播予其他住客增加檢測較理想，又認為要減低影響，檢疫酒店入住率要避免太高，同時要加裝空氣清新機。

感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。（廖雁雄攝）

為加強指定檢疫酒店的感染控制，港府要求所有抵港人士在第3日接受額外強制檢測，檢測承辦商聘請的採樣員，必須具備拭子採樣經驗。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（14日）於港台節目《千禧年代》中表示，酒店的配套及防控措施，本身跟醫院不一樣，酒店職員亦非受傳染控制訓練，越早檢測，避免確診患者長時間留在酒店，可以避免傳播予其他住客。

他說，新冠病毒並非有空氣傳播，但如果加上氣流，仍可以作短途傳播，要減低影響性，是檢疫酒店入住率避免太高，同時要加裝空氣清新機，情況應該可有改善。蕭又說， 採樣並非將採樣棒「隨便放入鼻內轉個圈」，如果採樣員未有護士資格，可能影響結果，當局訂明採樣員均需為具有感染控制經驗的護士，並需具備拭子採樣經驗，蕭認為的確有效解決先前遇到的之前問題，即出現假陰性，引起許多恐慌。

政府昨晚宣布，為加強保障檢測質素，將對指定檢疫酒店的檢測承辦商實施了新合約條款。採樣員目前一般已由註冊／登記護士擔任，新合約條款訂明所有採樣員均需為具有感染控制經驗的註冊／登記護士，並需具備拭子採樣經驗。承包商亦須提供最少一名負責採樣的主管人員，並由具有最少三年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任。該人員除應具備感染控制方面的知識和經驗外，亦需要有拭子採樣的經驗。主管人員須監督並確保採樣員按合約規定進行的採樣過程符合衞生署的標準。

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日前，蕭傑恒及其團隊，早前發現南非變種病毒本地傳播鏈的源頭，極可能是28歲菲律賓抵港男患者（編號#11544），他與29歲印度裔男患者（#11643）的檢疫期重疊12日，所住的房間相鄰而二人的病毒基因幾乎相同，菲律賓抵港男患者僅少了一個突變。蕭傑恒指出，流行病學和基因排序結果均顯示，印裔男子在檢疫期間，很可能被菲律賓男感染。