行山｜首4個月426宗攀山事故　消防增第七支專隊搜救大東山鳳凰山

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-19 00:33

新冠肺炎疫情肆虐，郊遊遠足成為港人主要消遣活動，消防處去年接獲602宗攀山拯救事故，今年首季就錄得426宗，相等於去年總數七成，是同期的1.7倍。 港人「打卡」熱點飛鵝山自殺崖屢生悲劇，消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑指出，網上有不少行山短片推介，市民若忽視危險性恐生意外，建議做足準備，勿掉以輕心。 因應鳳凰山及大東山意外頻生，消防處今年初在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊，而攀山拯救支援隊亦在本月起引入救護員，以增加救援能力。

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登飛鵝山自殺崖一失足直墮崖底

消防處去年錄得602宗攀山拯救事故，有323人受傷，11人死亡；今年首4個月就錄得426宗事故，傷者及死者分別有243人及4人，直逼去年數目。

飛鵝山自殺崖俯瞰九龍半島，吸引不少行山人士冒險「打卡」，但亦經常發生悲劇。消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑表示，自殺崖位置相對容易到達，惟一失足就會直墮崖底，市民單憑網上短片推介，未必知悉現場危險性，過往有人因裝備不足，僅穿皮鞋上山，便有可能跣腳。

亦有人去到個位先知原來咁危險，但心態上覺得嚟到要影張相，係一個好危險位置。 防處技術救援組高級消防隊長羅文傑

飛鵝山自殺崖俯瞰九龍半島，吸引不少市民打卡。（資料圖片）

跳瀑布屢生意外須三思

夏日來臨，不少人都會深入山嶺石澗玩水，甚至有人尋求刺激跳瀑布。羅文傑就表示，石澗沿途有不同程度的危險性，跳瀑布亦可能會「撼親頭」昏迷，加上現場環境增加搜救及撤離難度，呼籲市民參與高危活動前要三思。

踏入夏天，不少人會到石澗玩水，甚至有人跳瀑布，釀成意外。（資料圖片）

攀山拯救支援車設先進儀器助救援

消防處現時有一輛攀山拯救支援車，支援攀山拯救專隊救援，車上除配備繩索、開山刀、爆林剪等，還有具測距功能的望遠鏡、GPS追蹤器、「四防」（防水、防塵、防震及防爆）手機及電腦，可以極端環境下使用，實時追蹤及聯絡搜救員，增加搜救效率。

消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑表示，自殺崖位置相對容易到達，惟一失足就會直墮崖底。（李澤彤攝）

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支援隊加入救護員增救援能力

因應大東山及鳳凰山意外持續增加，消防處今年初在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊，冀盡快抵達現場搜救。消防處亦在本月推出試行計劃，為期一年，引入救護員加入攀山拯救支援隊，肩負救援角色，以增加救援能力，現時已有12名救護員接受基礎訓練，有6名人員已經當值。