行山｜消防攀山拯救英雄同天氣時間競賽　籲市民勿獨行上山

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-19 00:33

港人熱愛打山「打卡」，有時為拍靚相險象環生，終要出動消防救援。《香港01》專訪兩位攀山拯救專隊救人英雄，消防隊目黃永興難忘年初一次爭分奪秒的行動，要與天氣鬥快，趕在下雨前救起被困石壁的行山人士；消防員陳俊傑去年曾在大東山搜索失蹤人士，當時接近入黑，直踩12小時將傷者帶去安全位置，他提醒市民避免單獨行山，「幾個細意外加起嚟就係大意外。」

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行山人士困15米高石壁

馬鞍山消防局攀山拯救專隊消防隊目黃永興在2018年加入專隊，至今最驚險行動發生在今年2月於馬鞍山樸樹崖。消防當日下午2時半接報，一名行山人士被困石壁，由於天氣不穩，曾經下雨，專隊要趕及下雨前將他救起。

黃sir作為行動主管，在取得事主聯絡並確認座標後，便立即展開搜索，走了1.5小時山路後，發現事主被困離地15米的石壁上。他經判斷後與隊員「爆林」登上被困者25米以上山坡，在設置繩索系統後，他負責游繩拯救，將被困者帶到安全地方，行動歷時約7小時。

馬鞍山消防局攀山拯救專隊消防隊目黃永興表示：「我哋消防員唔會在意一句多謝，只知道成功救到一個人，係最主要嘅工作」。（李澤彤攝）

救人要與天氣鬥快

拯救行動分秒必爭，黃sir指出，由於石壁一直有山水，擔心被困者會被衝落崖底，「我哋唔知有幾多時間」，一旦下起雨來，泥石鬆散、摩擦力降低，更會令隊員滑行，增加搜救難度，「所以我哋要同天氣鬥快，要喺落雨前帶到安全位置。」

黃sir亦曾經在半夜拯救被困石澗人士，需用抬床走山路帶往安全地，行動需時8小時，傷者最終僅輕傷，衷心感激救援，黃sir對此感觸良多。

我哋消防員唔會在意一句多謝，只知道成功救到一個人，係最主要嘅工作。 馬鞍山消防局攀山拯救專隊消防隊目黃永興

直踩12小時 大東山崖底救傷者

加入攀山拯救專隊5年的消防員陳俊傑駐守梨木樹消防局，不時出動到屯門、元朗及大嶼山拯救，去年4月，消防接報大東山一行30人的行山隊中，有一名年約60歲的越野女跑手失蹤。

陳俊傑在下午4時奉召到場後由青龍石澗上山，當時距離日落時分只餘2小時，他們在分叉口見到大石上寫有「大休」，相信是行山隊留下，亦是最後一次見到失蹤者地方，根據經驗過往曾有人被困盡頭的崖底，搜救隊分成兩小組上山搜索，最終成功找到一名昏迷女士，但礙於地勢直升機無法靠近，他們需一邊抬着抬床一邊「爆林」，最終在翌日凌晨4時成功將女士送上直升機。

梨木樹消防局攀山拯救專隊消防員陳俊傑表示，一個大意外往往由多個細意外組成，提醒市民避免獨自行山。（李澤彤攝）

「幾個細意外加起嚟就係大意外」

意外無分新手老手，陳sir指出，一個大意外往往由多個細意外組成，「獨行」下沒有同伴協助，再加上準備不足、沒有帶水、電話、良好地圖等，「幾個細意外加起嚟就係大意外，不論新手老手都有機會發生。」