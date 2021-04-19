石樂蕎失蹤｜警行山隊登飛鵝山　赴石樂蕎最後身處地調查

撰文： 黎靜珊 馮國良 最後更新日期： 2021-04-19 14:10

24歲女子石樂蕎失蹤三日，經過18小時搜救，消防及民安隊人員昨午在飛鵝山一處峭壁尋獲其遺體。石女失蹤期間行蹤成謎，警方今日(19日)再派出黃大仙警區刑事調查隊及行山隊等人員登山調查，希望解開事件真相。現場消息指警員會嘗試行去發現石女遺體的位置調查，政府飛行服務隊直升機亦有出動。

24歲女子石樂蕎失蹤三日，家人翻查電腦資料發現她曾搜尋飛鵝山自殺崖的行山路線，而行山友周六（17日）在鵝肚棧道先後尋獲一頂漁夫帽及一隻鞋，懷疑屬於失蹤女子。消防、警方、政府飛行服務隊、民安隊由周六晚10時許接報後，先後到飛鵝山進行陸空搜救，

消息指，周日下午4時37分，救援人員於飛鵝山頂及鵝肚棧道之間一處峭壁發現石女的蹤影，消防等救援人員游繩而下後，在一處石罅間尋獲石女，她當時已全無知覺。兩個多小時後，她被吊上政府飛行服務隊的直升機後，隨機醫生證實她已當場不治。經初步調查後，現場發現石女的隨身背囊，上面染有疑似乾涸血漬的污跡，亦發現石女的身份證明文件、財物及手機。

石樂蕎親友在facebook表示家人開始處理後事，再次多謝市民的關心及慰問，家人毋須金錢協助，又澄清石並無任何金錢上困難。

4月18日晚近7時，直升機將失蹤女子的遺體吊起，送往東區醫院。（讀者提供）

石女失蹤期間行蹤成謎，警方今日再派出行山隊等人員登山調查，希望解開事件真相。據知在鵝肚棧道行山徑尋獲的行山鞋擺放工整，似是有人刻意脫下擺放；其次，警方想重組石女生前失蹤三天內行蹤，包括她所到過的地點，例如新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈發射站曾接收到石女手機最後訊號，石女曾否前往該工廈，以及石女登山的路徑，是否單獨登山等。最後是石女致死原因，傷勢是否墮崖或其他因素致死，以了解事件有無可疑，是否意外造成抑或自殺輕生，除驗屍確認外，亦希望在現場找到更多證據。