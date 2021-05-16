勞工處兩日抽查逾3,500名外傭檢測紀錄　揭5人未遵強制檢測令

撰文： 朱海棋 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-16 21:20

港府要求30多萬外傭做第二次強制檢測，第一輪檢測限期已在5月9日屆滿。香港亞洲家務工工會聯會在Facebook稱，有政府人員昨日（15日）起在各區詢問外傭有無做檢測，或者出示疫苗接種紀錄，未能提供人士會被抄下身份證資料。該會認為行動針對外傭查問帶有歧視而且無理據。

勞工處今晚（16日）表示，一連兩天（15、16日）到外傭經常聚集的地方巡查，截至今午4時，共抽查了3,539名外傭，絕大部分已遵從強制檢測公告，不過處方亦向5名未有遵從強檢公告的外傭發出強制檢測令，要求在指定時間內接受檢測。另外，有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄需進一步核實，處方指會跟進。

▼外傭強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

香港亞洲家務工工會聯會表示，收到工友報料自昨天起，勞工處職員在各區要求檢查外傭身份證，並詢問有無接受病毒檢測並要求出示結果證明。職員亦問疫苗接種紀錄，仔細至已接種一針還是兩針。據該會了解，未能出示檢測結果的外傭，會被抄下身份證資料，未知有無下一步跟進行動。

該會批評政府在街上針對外籍家務工查問，是十分歧視性而且沒有理據，引述工友認為是變相向他們施加壓力打疫苗，要求解釋查問檢測結果及疫苗接種的理據、未能出示者的後果及有無對其他強制檢測群組做同樣截查。

工會批評針對外傭的行動涉歧視。（工會Facebook）

5月16日外傭第二次強制檢測次日，在中環遮打道有外傭響應外傭團體號召，穿上紅衣表達不滿強檢。（盧翊銘攝）

勞工處晚上發稿表示，一連兩天（15、16日）到外傭經常聚集的地方，包括中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維園、荔枝角公園、荃灣公園，以及旺角花園街附近行人天橋等巡查，截至今午4時，共抽查了3,539名外傭，絕大部分已遵從強制檢測公告，不過處方亦向5名未有遵從強檢公告的外傭發出強制檢測令，要求在指定時間內接受檢測。另外，有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄需進一步核實，處方會跟進。

勞工處重申，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可罰款5,000元，並會收到強制檢測令，假如不遵從檢測令即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。政府又提醒，外傭應保存載有檢測結果的電話短訊通知，以便在執法人員要求提供有關資料時，提供電話短訊供其查核。