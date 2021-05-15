有外傭疑打針後抽搐　外傭未被副作用嚇怕繼續接種：僱主都支持

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 14:18

繼早前有一宗外傭猝死個案，事主離世前18日曾接種疫苗；前日（13日）政府再公佈，有外傭12日於荔枝角體育館疫苗接種中心，接種疫苗後出現抽搐，送院後仍然情況危殆。 今日（15日）繼續有外傭到荔枝角體育館疫苗接種中心接種疫苗，有外傭表示，知道日前的事故，但經衡量後，仍決定如期接種疫苗；不少外傭都表示，接種疫苗為自己的決定，而僱主亦支持她們接種。

今日（15日）繼續有外傭到荔枝角體育館疫苗接種中心接種疫苗。 （馬煒傑攝）

記者今日（15日）早上，到荔枝角公園體育館疫苗接種中心觀察，繼續有外傭到場接種疫苗，亦有僱主帶同外傭一同到場打針。

今日（15日）繼續有外傭到荔枝角體育館疫苗接種中心接種疫苗。（馬煒傑攝）

抽搐事件不影響對疫苗信心

外傭Xyza今早到場接種疫苗，她表示，早前都有從新聞中得知，有外傭接種疫苗後抽搐的事件，但不影響她繼續接種疫苗的決定。Xyza說，從健康角度出發，除透過檢測外，一般都不知道自己是否染疫，接種疫苗對自己及僱主都有多一份保障，亦可更安心；另外Xyza亦表示，自己的健康狀況良好，並不太擔心副作用問題，而與僱主商量時，僱主亦支持她接種疫苗的決定。

外傭Xyza 於今早到場接種疫苗，她表示早前都有從新聞中得知外傭接種疫苗後抽搐的事件，但並不影響到接種疫苗的決定。 （王海圖攝）

僱主支持外傭接種疫苗

為保護自己及僱主，外傭Gina亦決定接種疫苗，僱主亦對她接種疫苗的決定表示支持。Gina坦言，對疫苗副作用感到擔心，但未影響她接種疫苗的決定。對於早前有外傭打針後抽搐事件，Gina認為事主可能身體有問題，並不適合接種疫苗。

Gina亦提到，其僱主雖容許她於假日外出，但一直吩咐她不要到人多的地方，以及與其他人以至朋友都要保持社交距離。但她亦明白僱主是為她健康著想，所以都會做好保護措施。

外傭Gina亦決定接種疫苗，僱主亦對她接種疫苗的決定表示支持，她坦言對副作用感到擔心，但都無阻她接種疫苗。 （王海圖攝）

有影響信心 衡量後決定如期接種疫苗

外傭Jacky表示，聽過外傭懷疑接種疫苗後死亡及抽搐的事件，令她對疫苗的信心有影響。但她都想預防新冠肺炎，加上她的妹妹已接種復必泰疫苗，知道有出現副作用的風險，故決定接種疫苗保護自己。Jacky說，今日接種第一劑疫苗後，未有特別感覺。