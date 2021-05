外傭強制檢測｜部份人穿紅衣抗議　不滿被針對：希望是最後一次

撰文: 王潔恩 最後更新日期: 2021-05-16 17:21

政府早前宣布,取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排,但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測,有團體呼籲外傭今日(16日)穿紅衫抗議。 中環遮打道一直是外傭周末的聚集熱點。現場所見,雖然今日聚集人數較以往少,但有部份外傭身穿紅衣,響應行動。有外傭指出,早前香港疫情亦出現多次爆發,但卻無類似的安排,現時卻要全港所有外傭做檢測,質疑政府歧視外傭。另有外傭指,今日已是她第三次做檢測,「希望今次是最後一次(I hope this is the last time)。」

政府日前要求全港數十萬名外傭接受第二輪強制檢測,只有打兩針疫苗並已過14天的人才獲豁免。

在港工作23年的菲傭Annabelle,是外傭組織的成員之一。Annabelle坦言,早前已完成第一次強制檢測,但現時又要再做一次,直言很麻煩。她解釋,由於工作時要照顧僱主家中的小孩,故只能在假期中抽空做檢測,變相無時間休息。

5月16日外傭第二次強制檢測次日,在中環遮打道有外傭響應外傭團體號召,穿上紅衣表達不滿強檢。(盧翊銘攝)

Annabelle批評,早前香港疫情亦出現多次爆發,例如健身室群組等,但卻無類似的安排,現時反而要全港所有外傭做檢測,認為對她們並不公平。她表示,自己已打疫苗,若香港政府想保障安全,她們工作的家庭亦應一併檢測。

已第三次做檢測

外傭Danny在香港工作了26年,她今日亦穿了紅衣響應行動。她表示,今日已是她第三次做檢測,「希望今次是最後一次(I hope this is the last time)。」她解釋,除了今次和上次的強制檢測外,她的僱主早前亦求她做檢測,故今次已是第三次。Danny表示,她只能在假期中完成檢測,坦言不滿意。

檢測站未見人龍

為了配合強制檢測。當局在中環添馬公園及遮打花園為外傭設立檢測站。就現場所見,在遮打花園排隊檢測的外傭不多。

今日到遮打花園檢測的外傭Siti則認為,再度檢測可以保障安全,毋須擔心自己是否染疫,又指自己雖然已注射兩劑疫苗,但至今仍未過14天,故仍要接受強制檢測。

