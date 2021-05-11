海關督察急要錢涉輾轉獲警員借5萬　裁向訂明人員索取利益等罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-11 14:48

海關督察涉向下屬借款5萬元，豈料下屬卻向一名警員朋友替上司借款，海關督察最終從下屬的警員朋友中獲款，因此被控訂明人員未得許可索取及接受利益。雖然督察辯稱當時是替友人借錢，裁判官今日（11日）就案件裁決時表明不信其說法，指督察與該友人交情不深，卻押上前途幫他借錢，更認為該名友人是虛構的，最終裁定海關督察罪成。案件將於6月1日判刑，以候被告的社會服務令及背景報告。

被告鄭文傑（31歲）被控於2018年10月17日未得行政長官許可，向下屬劉港生索取5萬元貸款，兼被控由劉的朋友梁偉劍接受5萬元的貸款，而梁為警員。

自辯時稱為欠債友人借錢

審訊時，被告曾辯稱他與友人「阿dee」去賭錢，「阿dee」被追債，所以對方問他借5萬元，他才在電話簿找朋友幫忙，結果只有下屬劉港生回應他，又由於追債人士言語間透露會扣留他及「阿dee」，直至「阿dee」還清債，他擔心人身安全，於是幫忙借錢。

官認為友人阿dee是虛構

裁判官直指被告與「阿dee」交情不深，卻押上前途幫他借錢，說法不可信，認為他虛構「阿dee」這號人物，事實上是被告自己借錢。雖然本案未達致貪污程度，但也是防賄條例所禁止的行為，被告未得行政長官許可，裁定被告罪成。

被告已停職及因賭博破產

辯方求情指，被告自2019年已被停職，亦因賭博而破產，望法庭考慮到本案不涉貪污情節，也非同類案件中最嚴重，求判緩刑。

案件編號：ESCC2094/2020