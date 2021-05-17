確診男童抗體陰性屬假陽個案？　袁國勇：當陽性追蹤香港才可清零

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-17 16:03

本港連續兩日無源頭不明個案，最近一個病例在上周六（15日）確診，患者為一名4歲男童，但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起假陽性疑慮。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，暫時不能夠指他是假陽性，「要當佢係陽性做足功夫，以至社區唔會有（確診）情況出現，香港有機會清零。」

該名4歲男童（編號：11822）在何文田自由道2號何文田漢師幼稚園（龍總）上學，5月12日為最後上課日，當晚發燒和喉嚨痛，翌日到青衣楊超發醫生診所求醫，中午交樽予金域檢驗，檢測結果不確定，後來交衞生署化驗所證實確診，其CT值超過30，因病毒量太低未能檢驗是否變種病毒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，他入院後的病毒和抗體檢測結果均為陰性，暫時無法證實其樣本被污染因而假陽性，因為有少於一成人士未必有抗體。袁國勇稱，目前不能夠稱他是假陽性個案，抗體需要在病發後7至14日才會出現，認為「要當佢係陽性做足功夫，以至社區唔會有（確診）情況出現，香港有機會清零」，但不會排除實驗室有污染，若完成多層追蹤都再無新個案，患者又無抗體，才可能是假陽性。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為個案「尷尬」，因為男童有發燒等明顯病徵，理應能夠產生抗體，病徵輕微或無病徵者就可能因為病毒量太低，體內複製病毒量不高，病毒只接觸到人體黏膜，未有進入細胞，未必可以刺激到免疫系統產生抗體，又有可能是其抗體需要較遲才能檢測到。

男童家人暫時都未有確診，林緯遜認為如果家人早於男童染疫，現時做核酸檢測可能已過偵測時間，建議當局為他們及其學校師生再驗血清，一旦都是陰性就懷疑是否假陽性。港大內科學系臨床教授孔繁毅稱，小童理應也可產生抗體，相信要再檢測其鼻咽拭子及大便樣本才能較得悉實況。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

另外，本港推行新冠疫苗接種計劃81日，袁國勇憂慮本港接種速度緩慢，又引述有人認為香港零確診後毋須打針是錯誤的想法，重提「香港唔搞好疫症，會有兩成人短時間內感染，即係150萬人感染，當中1%人死，都死15,000人，好多人攻擊我話危言聳聽，美國紐約就係咁，數字同血清測試都反映有兩成人感染。」

他又稱香港目前只有200多人感染後離世，其他地區傷亡慘重，「香港死好少人好鬆懈唔願意打針，（期望市民）趁疫苗未過期快啲打」，亦擔心香港接種率低，藥廠無誘因再供貨影響供應問題。