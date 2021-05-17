政府收緊檢疫措施　日本、新加坡、意大利等地抵港人士須隔離21日

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 19:50

全球多地新冠肺炎疫情持續嚴重，政府今日（17日）宣布，將阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡，列為高風險的B組指明地區，即從上述地點抵港的人士，需於指定檢疫酒店強制檢疫21日，期間接受四次檢測；即使已接種疫苗，亦需於檢疫酒店隔離14日，期間接受三次檢測。政府表示，有關措施由5月21日生效。

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政府表示，海外多個地區疫情持續不穩，加上變種病毒株廣泛傳播，並出現爆發，經監察相關地區疫情發展及評估對港風險後，政府將指明阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡為高風險的B組指明地區，由5月21日起開始生效。

政府續指，所有在登機當天，或之前14天曾逗留相關地區的人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內的病毒檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。在抵港後，入境人士須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後，乘搭專車前往指定檢疫酒店接受強制檢疫。根據適用於B組和C組指明地區的要求，曾逗留上述地區的非香港居民，將不會獲准入境。

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檢疫期間4次檢測

檢疫日數方面，曾逗留相關地區，又未完成疫苗接種的抵港者，需於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測；已接種疫苗者則需於指定酒店強制檢疫14天，期間接受三次檢測，其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

政府發言人表示，會繼續監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要，調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。