新冠疫苗｜政府下周四、五安排流動團隊　為啟德地盤工人即場打針

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-18 16:55

為鼓勵更多人接種新冠疫苗，政府推出外展接種服務，為企業、建築業界「上門」打針。《香港01》獲悉，多家建築公司日前已向地盤負責人發信，稱發展局擬於下周四、五（27日至28日），安排流動團隊到啟德現埸為工人接種疫苗，各分判需收集啟德地盤工人接種意願，並於周四（20日）之前，將表格填妥。

公務員事務局早前表示，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。香港建造商會會長林健榮昨在電台節目表示，正籌備本月尾推出首個外展接種疫苗試驗，暫定會選址東九龍地盤。

政府擬於啟德地盤推行外展打針計劃。(資料圖片/張浩維攝)

工友自行選擇疫苗種類

據了解，有數家建築公司昨日（17日）向地盤負責人發信，收集工友接種意願、人數，信內提到發展局將推行現場疫苗接種計劃，費用全免，屬自願參加性質，可以自行揀選科興或復必泰疫苗，所有啟德地盤都會獲邀請參加，目前定於5月27日及28日，安排流動團隊一連兩天到啟德現埸接種疫苗，局方會視乎接種率，或增加多一天進行現場接種。

信內提到，有興趣工友可填寫附件內表格，由於需時準備疫苗，向分判需於後日（20日）前回覆表格。

謝子華（右）相信，計劃會逐步推展，九龍東較多新地盤，環境、配套上亦可配合。（資料圖片／潘嘉寶攝）

香港建造商會行政總裁謝子華指，目前仍在組織當中，仍在統計有興趣參加的人數，估計新工程約16萬活躍工友中，有5萬人已接種疫苗。他預計，政府會在更多地區的地盤推展計劃，但由於現埸接種疫苗需要環境及設施配合，「如遮陰位、陰涼，又要有等候區等。」他認為附設辦公室的工地可做到。他亦建議，政府應安排更多解說，為未接種工友，釋除接種疫苗的疑難。

▼地盤工人須出示陰性檢測結果 方可進入工地▼