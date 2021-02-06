新冠疫苗｜10間院舍長者率先接種　醫管局醫護外展隊上門注射

撰文： 陳家怡 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-06 16:06

港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech/復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。 疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，政府希望在部分院舍試行「先導計劃」為長者接種，測試接種疫苗的流程，上門接種的外展隊醫護均來自醫院管理局。至於院舍員工，就會鼓勵他們到接種中心打針。 安老服務協會主席陳志育指，這批參與的長者身體及精神狀況較好。首輪在院舍接種對象不包括員工，他認為員工出入院舍，感染病毒風險較高，建議政府第二輪派員上門為員工接種疫苗。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，政府希望在部分院舍試行「先導計劃」。（資料圖片／梁鵬威）

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，政府希望在部分院舍試行「先導計劃」，測試接種疫苗的流程，「測試下運送疫苗過程，可以點樣喺院舍稀釋疫苗，喺咩位置稀釋，點樣觀察院友打針後嘅反應」，若運作順暢，就會把接種計劃擴展至全港院舍，包括位於離島的院舍。

他稱，除了以前對疫苗有過敏史的長者，所有院舍長者理應都可接種BioNTech的疫苗，在先導計劃下，醫護人員會先到院舍為長者評估是否適合打針，第二次到訪時才會正式打針，「呢個都係我哋測試嘅一部分，測試有無需要（分兩次到訪）」，若發現可以一次過做評估及接種，日後為全港院舍安排接種時就毋須分開兩次到訪。

林正財又指，不少院舍院長指擔心若院舍員工和院友於同一天接種，會影響到運作，「因為啲員工都要照顧接種後嘅長者，如果員工接種後有不良反應，亦會影響運作」，因此政府不會安排上門為院友接種時，同時為員工接種，而是鼓勵他們到接種中心打針。在先導計劃中，外展隊的醫護全部來自醫院管理局，而當計劃擴至全港院舍後，會視乎醫管局外展隊是否應付得到再決定人手，或會另再覓醫護擔任外展隊。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，政府希望在部分院舍試行「先導計劃」為長者接種，測試接種疫苗的流程。（資料圖片／張浩維）

昨天（5日）政府和部分院舍代表開會，有份出席會議的安老服務協會主席陳志育表示，政府下周會向10間位於不同地區的院舍發出邀請信，農曆新年後，醫管局外展隊的醫生和護士上門為自願參與計劃的長者接種疫苗，他們身體精神狀況較好、較「叻」的。

外展隊逗留院舍約一小時觀察長者注射後反應

陳志育說，該10間院舍規模較大，平均有百多名院友，環境寬敞，可容納外展人員來為長者注射疫苗。院舍的員工屆時會協助安排院友注射、扶他們休息等，預料整個過程幾個小時可完成。為長者接種疫苗後，外展隊的醫生護士會逗留院舍半小時至一小時，若長者出現副作用可即時處理，長者翌日如有不良情況亦可聯絡醫生跟進。

陳志育表示，現有資料顯示BioNTech疫苗比起其他疫苗可能出現的副作用較多和明顯，有員工和長者傾向接種科興和國藥疫苗，但首批來港的疫苗只有BioNTech，理解和明白當局先為長者接種的安排。

陳志育建議政府第二輪派員上門為員工接種疫苗。(資料圖片)

政府首輪只為院舍長者接種，並不包括員工，陳志育昨天在會議反映，認為員工出入院舍，感染新冠病毒的風險較高，故此當局才要求他們定期病毒檢測。他建議政府第二輪派員上門為員工接種疫苗，方便他們，不需自行到疫苗中心可提高接種率，「提供埋差好遠」。他強調不會強迫員工注射疫苗，但有部分員工希望接種。

1月中疫苗顧問專家委員會開會後曾稱，會要求藥廠提交挪威及德國有人接種後死亡的更多資料，再由衞生署轄下的科學委員會決定個別年齡層、末期病患者是否適合接種。及後世界衞生組織負責疫苗安全的全球顧問委員會發聲明指，有關體弱長者個案的死因及死亡率符合預期，無資料確認接種疫苗導致他們離世。

據了解，由於世衞已發出聲明，本港專家及科學委員會不會就挪威及德國的事件召開會議。有消息指，BioNTech有向香港呈交世界各地接種該款疫苗後的一些報告，而香港的專家會在未來的會議中審視最新情況。