政府將推疫苗外展隊服務　最快下周為建造業、企業員工上門打針

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-14 14:05

本港疫情持續，但疫苗接種比例仍偏低，公務員事務局承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。

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公務員事務局回覆表示，正積極將接種計劃以外展形式推廣至不同界別和行業，希望借助相關機構和團體的資源，以更便利的形式為其員工接種疫苗。現時局方正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，希望參與的企業盡量鼓勵所有未曾接種疫苗的員工參與，而接種人員的數目將會在籌備階段時與個別機構商討。

發言人又指，該外展服務會由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供，接種服務流程與接種中心內的程序相若，並可提供兩種疫苗，有關運送疫苗將按既定的機制及程序進行。

建造業指新安排僅提供便利

香港建造商會行政總裁謝子華表示，沒有收到政府通知新安排，估計與早前「到會式」流動檢測服務相若。他認為，該安排只是提供便利，是否接種仍視乎工友個人意願。

香港建造業總工會理事長黃平認為，安排外展隊是好事，相信大地盤較容易安排，但認為目前工友自行前往疫苗接種中心亦十分便利，不少人對疫苗仍有顧慮，才令接種率偏低。

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飲食業歡迎 但安排有難度

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為新安排屬「幾好嘅嘗試」，有助刺激市民接種疫苗。黃稱，其集團約三成員工已接種疫苗，部分非餐飲業前線、不受疫苗氣泡影響的員工，對打疫苗的意欲未必大，但他以零售業為例，工作時面對不少顧客，未知有否隱形患者，認為接種疫苗提供保障。

他又指，外展隊服務令員工不用額外投放交通、工餘時間前往接種中心，但其員工遍佈全港18區，若要集中有意接種的員工到某一處，並要達到某個指定數目，則有所難度，希望接種人數門檻不要過高。

國泰航空沒有回應會否參與新安排，僅回覆指現時已有約8成駐港機師及約4成駐港機艙服務員預約接種疫苗或已接種疫苗。