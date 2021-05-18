招聘日｜華懋佛誕日聘中環街市項目員工　信和下周六提供1000空缺

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-18 17:54

疫情反覆，失業率仍處於高位。信和集團將於下周六（29日），於會展舉行招聘日，提供約1,000個職位空缺，當中三成適合年輕人及應屆畢業生，涵蓋集團物業管理、酒店業、創科等範疇，有意參加者需預先網上登記。另外，華懋集團明日佛誕日（19日，周三）亦會舉辦招聘日，提供500個職位空缺。

信和三成空缺適合年輕人及應屆畢業生

信和集團將在5月29日（下周六），於香港會議展覽中心舉辦招聘日，提供約1,000個職位空缺，其中三成適合年輕人及應屆畢業生，涵蓋集團各業務範疇，如物業發展、物業管理服務、酒店款待業、創新科技、可持續發展及其他相關範疇。

信和集團副主席黃永光表示，招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才，希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目，讓他們把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。

「管理培訓生計劃」計劃為期20個月

當日招聘會中，「信和實習計劃」供有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生參加，應屆畢業生亦可申請「管理培訓生計劃」，計劃為期20個月。招聘日將於上午11時至下午5時，在香港會議展覽中心展覽廳5G舉行，因應社交距離措施，參加者需要預先網上登記出席。

失業率高企，近月舉辦的招聘會吸引大量求職人士到埸查詢。（資料圖片／盧翊銘攝）

華懋中環街市項目及「如心園」共提供500空缺

另外，華懋集團明日亦會舉辦招聘日，提供接近200份中環街市項目相關職位，涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作，同場設有集團其他職位招聘，涉及木化石展館「如心園」項目，及房地產和酒店餐飲業務相關工作，當中還包括策展人、商業智能經理等新設職位，合共逾500個職位。

▼疫情下經濟重創，招聘會人頭湧湧▼

+ 6 + 6 + 6

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼