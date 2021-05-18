李宇軒涉違國安法　律政司前高層受聘代表李　拒評是否家屬委派

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-18 19:07

前香港故事成員李宇軒，涉違《港區國安法》被控勾結外國勢力等罪名，案件今（18日）於西九龍裁判法院進行提訊日，李宇軒突改聘新律師，由曾任律政司副刑事檢控專員的大律師沈仲平代表。案件將押後至6月10日再訊。沈離庭時被記者追問是否獲李的家屬委派，沈稱基於私隱，有指示前不會透露。

案於下月進行交付程序

原本代表李宇軒的律師為大律師羅達雄，但李今改由大律師沈仲平代表。控方申請押後案件至6月10日進行交付程序，轉介高等法院審理。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准申請。李宇軒沒有保釋申請，期間須還柙候訊。

沈透露曾與李見面

庭後沈仲平被記者問到他是否「官派律師」，他強調有取得指示。記者追問他是否獲家屬委派，沈稱基於私隱，有指示前不會透露。至於何時更改李的代表律師，沈表示沒有意見。他又承認曾於小欖見過李宇軒。

沈仲平曾任副刑事檢控專員

沈仲平於1986年任律政署檢察官，其後升為高級檢察官及副首席檢察官，曾主管有組織犯罪及黑社會犯罪的檢控和決策工作。以及反腐及職務犯罪檢控決策工作。他於2011至2016年任律政司副刑事檢控專員兼首席政府律師。

李現面對3項罪名

被告李宇軒（30歲）被控3罪，其中串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指李於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

李亦被控串謀協助罪犯罪，指他於2020年7月某日至同年8月23日在港，在他犯可逮捕的罪行，即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪後，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

至於無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日在沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

案件編號：WKCC1107/2021