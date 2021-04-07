李宇軒案事務律師曝光　陳天立曾破產　任洗米華旗下太陽國際董事

撰文： 李穎霖 何進康 最後更新日期： 2021-04-07 19:21

「12港人案」被告李宇軒上月被內地遣返香港，即被落案起訴三罪。案件首次提堂後，李的家人指不認識其代表律師，他如何在羈押下聘任律師成謎，其大律師羅達雄一度透過律師樓發稿駁斥「官派律師」之說。 案件今日（7日）再次提訊，李宇軒的指示律師身份繼而曝光，他為律師陳天立。資料顯示，陳天立過往曾被頒令破產，現為「洗米華」周焯華旗下上市公司太陽國際集團（8029）董事。

李宇軒上月從內地遣返回港後，家人指一直未能聯絡，亦不認識代表李上庭的大律師羅達雄。羅達雄所屬的大律師事務所Olympia Chambers後來發稿，指羅達雄是由一間私人事務律師行委派代表李宇軒。李宇軒案今再次提訊，其指示律師陳天立的身份亦同時曝光。

曾任法援署 曾與梁美芬聯署讉責示威者

陳天立曾於法律援助署清盤破產組及刑事訴訟部門工作逾10年，其後於英國取得法律學位，並於1997年取得事務律師資格，現為​​歐陽陳何律師事務所合夥人兼創行合夥人，及法援署律師名冊的律師。

據歐陽陳何律師事務所網頁，該行的主要服務範圍為僱員補償、人身意外傷亡索償、婚姻訴訟、民事追討、土地逆權及刑事訴訟及保釋申請等服務。陳天立曾出任獨立非執董的國藝娛樂文化集團通告曾指出，陳主要從事民事訴訟、刑事訴訟、司法覆核、出入境條例及公司法有關事宜。

陳天立上月12日，曾參與聯民聯立法會議員梁美芬發起的法律界聯署，支持人大完善香港選舉制度。他亦於2019年7月，參與同為梁美芬發起的法律界聯署，譴責示威者同月一日進入立法會破壞，及塗污國徽。

02年破產 19年被律政司入稟追債

陳天立2002年曾因透支，被花旗銀行入稟追討20萬元，陳同年申請破產。根據紀錄，陳天立同年11月7日獲頒破產令，並於2006年11月7日解除。陳天立於2019年，亦與另外兩名事務律師，曾被律政司入稟追討近12萬元。

曾任律師會理事的陳曉峰說，根據法例事務律師在頒令破產後不得執業，直至法庭解除其破產令，或命令逾期後，該律師才可向律師會申請「攞返個牌」。陳律師指出，律師會理事有權力開會決定是否將牌照發還破產律師，會方亦可加諸部分條款，如「不可簽支票」、「不可獨資營運律師樓等」，惟他稱破產律師毋須「重新考過個牌」。

陳天立2002年曾被頒破產令，2019年亦與另外兩名事務律師，曾被律政司入稟追討近12萬元。（普羅米修（武漢）律師事務所圖片）

任「洗米華」旗下上市公司獨董

陳天立2011年起出任「洗米華」周焯華旗下、上市公司太陽國際集團（8029）的獨立非執董，現為該公司的薪酬委員會主席。另外，陳亦在 2009 年 5 月至 2018 年 7 月期間，出任國藝娛樂文化集團有限公司（8228）的獨立非執行董事，該公司創辦人為冼國林，冼亦在YouTube經營「冼師傅講場」頻道，內容多為支持建制、政府的政論。

陳亦曾出任工聯會贊助會、香港法律專業人員協會副會長，他2017年曾以該會副會長身份，出席位於武漢市的普羅米修（武漢）律師事務所開業儀式。此外，一間名為「愿景集團控股」的內地公司2015年在香港與另一證券公司簽訂《戰略合作協議》時，陳亦受聘見證簽約儀式。

▼12港人背景及內地監禁刑期▼

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涉偷渡的「香港故事」成員李宇軒，今年3月於深圳鹽田看守所刑滿出獄，被遣返回港，隨後即被警方落案控告「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀協助罪犯」及「無牌管有彈藥」三罪。

「香港故事」成員李宇軒，被警方控告「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀協助罪犯」及「無牌管有彈藥」三罪，案件今日（７日）再提訊。（Twitter @andy_is_missing）

案件上月31日首次提堂，李宇軒家屬指不認識其化表大律師羅達雄，李如何在羈押下聘任律師亦成謎。翻查資料，羅達雄曾於2005、2007年曾兩次涉及行為失當被罰停牌。