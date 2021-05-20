失業率｜最新失業率回落至6.4％　仍有約24.75萬人失業

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-05-20 17:11

新冠肺炎疫情反覆，政府今日（20日）公布最新失業率，2021年2月至2021年4月的失業率6.4％ ，較上一期（1至3月）的6.8%，下跌0.4個百分點，最新有24.75萬人失業。

失業人數減少約人 就業不足者減少2.18萬人

政府統計處今日（20日）發表最新勞動人口統計數字，最新一季（2月至4月）失業率回落至6.4%，就業不足率亦下跌至3.3%。

至於失業人數方面，由25.98萬人下降至24.75萬人，減少約1.23萬人，同期就業不足人數亦由14.84萬人，下降至12.66萬萬人，減少2.18萬人。



按行業分析，大多數經濟行業的失業率在上一個3個月期間為低。其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.8個百分點至9.9%，當中餐飲服務活動業的失業率由13.3%下跌至12.1%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.9%。

(資料圖片)

勞工及福利局局長羅致光說，考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。然而，假如本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。社會必須齊心協力，令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，才能創造更有利的條件以恢復以消費者為導向及與旅遊相關的活動。政府會繼續密切留意相關情況。

他指出為協助應屆中學畢業生投入勞工市場，勞工處於2021年5月至8月期間，推出特備就業支援項目「就業創前路」。「青年就業起點」會舉辦多項培訓課程，包括協助畢業生提升求職面試技巧，亦會為畢業生提供職業潛能評估和就業諮詢服務等。此外，勞工處會為中學畢業生搜羅合適的職位空缺，以及舉辦多個大型及地區性招聘會，讓他們可即場與招聘的僱主進行面試。處方已設立專題網頁（www.jobs.gov.hk/careerletsgo），提供有關活動及其他就業市場的資訊，包括臚列適合具中學學歷人士申請的職位空缺。

大型招聘會方面，勞工處將於2021年6月1日及2日在麥花臣場館舉辦「職場創新機招聘會」，並同步舉行網上招聘會。屆時會有超過45個僱主參與，提供大量來自不同行業的職位空缺。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料。勞工處在二零二一年二月至四月平均錄得72,472個來自私營機構的空缺，較1月至3月的平均數字上升17.8%，按年上升71.1%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

勞工及福利局局長羅致光.。（資料圖片）

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