強制檢測｜聖保羅書院小學、福建中學附屬學校等9校爆流感需強檢

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 22:38

食物及衞生局公布今日（18日）的強制檢測公告，9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括薄扶林聖保羅書院小學、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、油塘福建中學附屬學校，按衞生署規定，9校均需停課5天。

根據公告，任何在5月5日至18日，曾身處上述學校逾2小時的人士，須於5月21日（本周五）或之前接受檢測。

當局指，由於9間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該9間學校亦納入強制檢測公告，兼須停課消毒，包括樂富禮賢會幼稚園、青衣香港基督教女青年會長青幼兒學校、葵盛禮賢會幼稚園、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、長沙灣浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校、沙田天主教聖華學校、薄扶林聖保羅書院小學、馬鞍山靈糧小學，以及油塘福建中學附屬學校。

須最遲本周五做檢測

公告指，任何人士在5月5日至18日期間曾身處上述學校超過兩小時，均須於5月21日（本周五）或之前接受檢測；若使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於5月23日或之前交回樣本瓶。受檢人士若在5月16日至18日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，亦會獲視為已遵從公告的規定。

涉及 N501Y 變異病毒株確診本地個案所居住大廈的強制檢測安排（）

當局又提醒，若大廈涉及N501Y變種病毒株本地個案，與相關個案於同一大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，均須於衞生署公布個案後計起的第3、7、12及19日接受強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。