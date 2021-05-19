華英中學重建撥款被撤　校方：將透過政府向議會解釋項目重要性

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-19 23:03

位於何文田的傳統名校華英中學原定於今年開展重建工作，但政府撤回周四(20日)立法會工務小組的相關議程，令重建項目受阻。有報道指，不少建制派議員質疑華英中學與反修例事件扯上關係，故私下表態不支持計畫。 華英中學今晚（19日）回應指，會繼續與教育局保持聯繫，並向議員解釋重建需要。校方又指，將引導學生成為和平、理性、不以任何暴力處理問題的學生，將繼續按教育局指引培育有承擔的生命。

繼續與教育局保持聯繫、向議員解釋情況

華英中學表示，正努力透過原址重建計劃，以改善現有校舍的不足。然而，政府暫時撤回原定明日重建華英中學的議程，以便安排更多時間作更充足準備和溝通，因此將會繼續與教育局保持緊密聯繫，透過政府向議員和所有關心華英發展的同仁，解釋重建需要、學校情況、華英對未來辦學的理念及想法。

華英中學續指，從復校開始，一直繼承佛山華英傳統，認為生命教育是該校的育人之本。而最近兩年，本港社會出現動盪，對學校帶來一定衝擊。因此如何令學生能夠在寧靜、平和的氣氛下學習，是學校的工作目標。

按教育局指引培育對國家、對香港有承擔的生命

華英中學強調，學校將持續引導學生成為一位守法、顧己及人、和平、理性、不以任何暴力形式處理問題的中學生。至於對於未來教育的方向，將繼續按照教育局的政策及指引， 培育具質素、對國家、對香港有承擔的生命。

翻查資料，華英中學校長尹志華2019年6月曾撰寫學校家書，認為《逃犯條例》修例沒有逼切性，又造成社會嚴重分裂，政府應該立即擱置。有報道指，建制派議員藉此認為學校與反修例運動有關連，故不支持撥款。