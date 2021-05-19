政府突撤何文田華英中學重建撥款　校長曾促擱置《逃犯條例》修訂

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-19 19:00

位於何文田的傳統名校華英中學原定今年開展重建工作，但政府突然撤回相關的立法會撥款申請。政府解釋，教育局現階段未能獲得工務小組委員會支持，故撤回申請。有報道指，不少建制派議員質疑華英中學反修例事件扯上關係，故私下表態不支持計畫。 翻查資料，該校校長尹志華2019年6月曾撰寫學校家書，認為修例沒有逼切性，又造成社會嚴重分裂，政府應該立即擱置。

華英中學重建計劃原待立法會工務小組委員會通過，再到財務委員會申請撥款。計劃為原址重建學校，當局指該校的主樓建於1971年，雖曾受惠於學校改善工程計劃，但仍缺乏某些標準設施。而在重建期間，華英中學會暫時遷往位於新蒲崗景福街的前文理書院（九龍）校舍。而該計劃估計所需費用為4.73億元，預計約三年完成。

教育事務委員會在今年3月30日的會議上曾討論有關計劃，當時委員會主席、經民聯梁美芬於會上指，有個別中學在不同社會事件及騷亂期間「有參與」，建議教育局有責任進行「盡責查證」（Due diligence），即使批出撥款後都要加強監督。

至本月18日政府向工務小組委員會發信，指因應今年3月30日立法會教育事務委員會上議員對計劃的意見，教育局認為現階段未能獲得工務小組支持計劃，決定暫時撤回項目；並會在檢視重建計劃後，才決定何時將項目再提交工務小組委員會考慮。

翻查資料，該校辦學團體為循道衛理聯合教會。而校長尹志華2019年6月曾在《華英家書》中指，《逃犯條例》修訂「為社會帶來極大的傷害，也破壞了寧靜的學習環境」，認為政府應立即擱置「沒有逼切性而又造成嚴重分裂」修訂建議，再從長計議。《香港01》已就事件向循道衛理聯合教會查詢，至截稿前仍待回覆。