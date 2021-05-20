補習天王蕭源洩露DSE試題　上訴被駁回　蕭刑期不變須回獄中服刑

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-20 11:31

「補習天王」蕭源被指在現代教育擔任中文科補習導師期間，要求兩名文憑試(DSE）口試主考員，向他洩露試題等保密資料，並於考試當日率先在其Facebook個人專頁張貼。蕭源和其中一名主考員被裁定串謀公職人員行為失當罪成，分別被判囚14個月和8個月，兩人就定罪和刑期提出上訴。法官早前聽取陳詞後，今（20日）裁定兩人就定罪上訴被駁回，刑期的上訴，蕭雖得值，但總刑期不變，原獲保釋的蕭須回獄中服刑。

上訴人為蕭源（原名蕭志勇，43歲)，以及其大學時的同學張國權（44歲），被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成，分別被判囚14個月和8個月。蕭去年7月獲高等法院法官批准，以10萬元保釋等候上訴。上訴庭今裁定兩人就定罪的上訴駁回，刑期方面，張上訴被駁回，蕭的部份上訴得直，但總刑期仍為14個月。

蕭妻訟費令上訴得值

至於蕭的妻子蔡怡，原審時訟費申請被拒，她就此決定提出上訴，今獲判勝訟。

蕭的律師早前陳詞時，本案的指控不符合控罪元素，又指在口試已開考時，蕭才把試題放在網上，不影響考試的公平性；張的律師則陳詞，張傳送試題時，不知道蕭會即時放上網。

蕭和張亦認為，判刑屬明顯過重。

案件編號：HCMA112/2020