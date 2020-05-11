蕭源取DSE試題案｜官斥蕭取資料或有助生意　卻把同窗拉晒落水

補習名師蕭源，被指在2016及2017年文憑試中文科考試開考後，在其Facebook個人專頁公開當日試題資料，蕭與兩名被指向他洩漏資料的主考員，今(11日)在屯門法院被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成。裁判官在裁決時，直斥他們的所為打擊考評局的公信力，又稱不清楚蕭是否有向兩名同謀提供利益，但不難想像有「補習天王」美譽的蕭，想藉此令人覺得他有辦法得到官方資料，從而幫助生意，官又對兩名老師兼蕭的舊同窗犯上本案感遺憾，直言二人被蕭「拉晒落水」。3名被告現須還押至5月25日判刑。

蕭源案發時是現代教育的補習名師，裁判官稱不難想像他取得試題資料有助其生意。(互聯網照片)

4名被告：蕭源（原名蕭志勇，43歲）、其大學時的同學張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蕭的妻子蔡盈盈（原名蔡怡，34歲）。案發時，蕭源夫婦為現代教育（香港）有限公司的中文老師，另兩人則在不同中學任教中文。除蔡獲判罪名不成立外，另3名被告均罪成。

官指張及吳清楚保密責任

裁判官裁決時指，考評局的法定職能包括舉辦文憑試，張國權及吳宏樑案發時擔任口試主考員，其聘書雖然訂明兩人是獨立營辦商，即他們與考評局並無僱傭關係；然而兩人可優先知道試題，並清楚他兼負保密的責任。從職能考慮，兩人屬於公職人員。

張向蕭源透露試題逾10次

裁判官又指，張以文字及語音訊息向蕭源透露試題逾10次，當中涉及近9日的試題；而吳就向蕭源提供大部份試前會議的資料後，讓蕭知道詳細評分準則。蕭的Facebook影片內容亦用上一些官方會議提及的字眼。

洩密行為嚴重瀆職

裁判官認為，雖然無證據顯示這會引致實際不公，卻造成了感知上的不公平，令人質疑考評局的把關能力。任何正常思想的人都會覺得其洩密行為令人咋舌，亦是嚴重瀆職。

裁判官又透露有人於2016年3月投訴蕭源一早在Facebook述及試題，可見被告所為打擊了考評局的公信力。她續指，激烈的考試制度下，些微的分數差異也會影響考生入讀的學系。而案中有無考生受益就只有被告清楚。

蕭取得資料或能幫助生意

裁判官裁定蕭知道兩人擔任主考員，並串謀洩露及獲取保密資料，3人罪名成立。她再道，法庭不清楚蕭向有無向兩人提供什麼利益，但不難猜想冠有「補習天王」美譽的蕭源想藉此令人覺得他有辦法得到官方資料，幫助生意。

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蔡作為監考員與濫用公權有距離

至於蕭的妻子蔡盈盈，則在開考逾半小時後，在洗手間向丈夫傳送寫作卷試題。裁判官指出，她案發時擔任寫作卷的監考員，不必如張、吳與考評局簽下聘書，蔡的所為與濫用公權尚有一段距離，亦非與監考相關的失誤。另外，若寫作卷的考生遲到逾30分鐘，並不會獲補考或加時，故即使有考生在她洩試題後得知題目，也不見得有何幫助。

考核局錯過檢控蔡的時限

裁判官又提及可引用《香港考試及評核局條例》第261章第15條控告蔡，惟控方錯過了6個月的檢控時限。因蔡的行為未構成公職人員失當，故得以脫罪。

此外，次被告張國權早前指廉署職員三度拒絕他致電妻子「報平安」，又指職員在警誡會面時「眼神凌厲」，令他感到受壓迫。裁判官就此事作裁決時，形容他受查時表現輕鬆、面帶笑容，不信納張的指控。

裁判官水佳麗斥蕭源等被告的洩密行為令人咋舌，是嚴重瀆職。(資料圖片)

官斥蕭拉晒其他人落水

代表蕭源大律師馬維騉求情時，強調他犯案並非出於讓當屆的考生不公地得益，而是為生意招徠，被告望法庭索取社會服務令量刑。次被告張國權的大律師李詠文則指，張患有抑鬱，3年前被捕後一直被學校停職，其妻亦有8個月身孕，冀法庭考慮罰款或緩刑。另一被告吳宏樑則呈上妻子的求情信，並於蕭、張同盼法庭允許他們保釋候判。

惟裁判官斥蕭源「通通拉晒（其他被告）落水」，又對於張、吳身為老師犯下此事感到非常遺憾；她重申此案宜判處即時監禁，以收阻嚇之效。

考評局重申考務員須守保密職務

香港考試及評核局就此案重申，所有獲考評局委任或聘用的考務人員，必須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。考評局十分重視公開考試的保密與公平，設有嚴格的機制，由擬題、審定、印刷、包裝及分發各程序均嚴格監控。

考評局與廉署定期審視公開考試的工作流程以防貪污，今年亦已合作為考務人員製作培訓材料，提升他們的防貪意識及注意利益衝突。

局方於去年文憑試加強了監考員的利益申報規定，如禮堂監考員發現試場內有相識考生，須即時向試場主任申報。而試場主任應靈活安排有關監考員的職務，並在記錄個案。

案件編號：WKCC2550/2018