蕭源涉取DSE試題案　蕭被裁串謀公職人員行為失當罪成　還押候判

「補習天王」蕭源，他於現代教育任中文科補習導師時，於2016及2017年的文憑試(DSE)中文科考試當日，率先在其Facebook個人專頁張貼剛應考的文憑試考試資料，其中一次更是在考試仍未結束前公開，廉署經調查後發現，疑蕭任監考員的妻子蔡盈盈，以及兩名中文老師兼主考員曾向蕭提供資料。蕭氏夫婦等4人，否認串謀公職人員行為失當等3罪受審，案件今(11日)在屯門法院裁決，裁判官裁定蕭與兩名主考員所涉的兩項串謀公職人員行為失當罪均罪罪成，蕭妻所涉的公職人員行為失當罪，則罪名不成立。 裁判官水佳麗直指罪成的3人嚴重打擊考評局及文憑試制度的公正性，明言對3人判處即時監禁亦是適當的刑罰，將案押後至本月25日判刑，期間被定罪的3人還押候判。。

蕭源被裁定與兩名舊同窗共同被控的兩項串謀公職人員行為失當罪罪成。(資料圖片)

蕭源妻子蔡盈盈罪脫

4名被告為蕭源（原名蕭志勇，43歲）、其大學時的同學張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蕭的妻子蔡盈盈（原名蔡怡，34歲）。案發時，蕭源夫婦為現代教育（香港）有限公司的中文老師，另兩人則在不同中學任教中文。蕭與張同被控一項串謀公職人員行為失當罪，又與吳同被控一項相同控罪。蔡則被控一項公職人員行為失當罪。

蕭與張及吳所涉的兩項串謀與公職人員行為失當罪，均罪名成立，但蔡單獨面對的一項公職人員行為失當罪，則被裁定罪名不成立。

官對兩名老師被定罪感遺憾

辯方作初步求情後，懇請法庭讓被告保釋候判，裁判官卻稱對其中兩名被告表示，對於他們身為人師而被定罪感到非常遺憾。法庭決定先索取背景報告，並押後至本月25日判刑，期間被定罪的3人還押候判。

考試結束前已公開了試題

控方案情指， 張和吳分別於2016和2017年，任文憑試中文科口試主考員。該年的口試每天有兩節時段，同一時段的考生會受同一試題評核，但每節的試題並不相同。張涉於2016年3月11至21日間，在首節考試時段開始前，或兩節考試時段之間，以WhatsApp將試題傳給蕭。而蕭則在考試結束前，在Facebook專頁「蕭源中文組」公開試題。

庭上早前播放張的錄影會面，提及張向蕭源披露最少11道題目。張解釋此乃「教學上的交流」，才傳送試題。

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蔡盈盈被指到洗手間 用手機將試題傳給丈夫

吳則於2017年應蕭的要求，把主考員簡介會的詳情傳給蕭。蕭以此整理口試應考講解後，錄音告知吳，2日後其Facebook專頁亦發佈該講解的短片。而審訊時播放該短片，內容提及考評局對口試的評分準則。

至於在同年任中文科寫作卷監考員的蔡，於同年4月5日監考期間，離開試場到洗手間，用手機將試題傳給蕭。

因蕭在首節口試時段中首組考試完結前，便已在Facebook專頁公開試題，引起廉署懷疑而作出調查。4人事後被捕，張和吳在蕭洩露試題及相關資料。

案件編號：WKCC2550/2018