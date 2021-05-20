華英中學校內設施老化影響學習　學生感失望：點解起噴泉都唔重建

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-20 16:06

位於何文田的傳統名校華英中學原定於今年開展重建工作，原定於今日（20日）的工務小組委員會議審議撥款，但政府日前突然撤回相關議程，令造價造價4億7000萬元的重建項目受阻。有報道指，因有建制派議員質疑華英中學與反修例事件扯上關係，故私下表態不支持計畫。 有學生對政府煞停重建感失望，指校內設備老化影響上堂，包括電腦及投影機，加上設施不足，「唔明點解政府起噴泉都唔重建。」翻看教育局早前提交立法會的文件，亦提到校舍落成至今已有50年，除缺乏部分標準設施，課室等設備亦較現行標準細。

重建計劃被煞停後，今日學生如常上課。中四學生王同學稱，對政府煞停重建計劃感失望，「唔明點解政府起噴泉都唔重建。」他指校內設施老化影響課堂學習，如電腦室內的電腦開機要等10分鐘，而投影機有失靈情況，「唔熄燈睇唔到，熄咗燈又未必睇到」，無線網絡（ＷiFi）的網速亦慢。此外，他又稱校內設施不足，如只有一個籃球場，影響校隊訓練，亦未有地理室。他表示自己未能受惠於重建後的校園，但仍希望同學可以享用新設施。政府早前斥資5000萬港元，於觀塘海濱建音樂噴泉，一直被批為「小白象」工程，但政府拒絕煞停項目。

中四學生王同學稱，對政府煞停重建計劃感失望，「唔明點解政府起噴泉都唔重建。」（林頌華攝）

+ 2 + 2 + 2

就讀中五林同學稱，設施未算太殘舊，但部分有老化跡象，包括網絡及投影機等設備有更換的需要，加上校舍已有50年樓齡，「唔會支撐得太耐。」他對政府煞停重建感失望及無奈，雖然自己未能受惠於重建後的校園，重建始終對學校為好事。

中五林同學稱，設施未算太殘舊，但部分有老化跡象，包括網絡及投影機等設備有更換的需要，加上校舍已有50年樓齡，「唔會支撐得太耐。」（林頌華攝）

中三學生郭同學稱，廣播系統老化，聲音不清晰，加上電腦的網速慢，影響電腦堂學習。他稱，對政府煞停計劃感失望，但對事件感樂觀，認為政府會重新展開重建計劃。

華英中學副校長劉美珠早上曾就事件向傳媒稱校方對議程被抽起感失望，但會積極與教育局及辦學團體保持溝通。下午有老師向傳媒派新聞稿，但稱學校有事要處理，副校長不會在現場回答提問。

中三學生郭同學對政府煞停計劃感失望，但對事件感樂觀，認為政府會重新展開重建計劃。（林頌華攝）

校舍設施較標準細

華英中學於何文田的校舍使用約50年，重建計劃原定會增添多項新設施，包括小禮堂及體育館等，亦會新增低層入口，師生不需要再經鈄坡返回校園。教育局於今年3月提交立法會的文件中指，由於校園缺乏某些標準設施，如小組教學室、電腦輔助教學室和學生活動中心；加上課室、音樂室、實驗室等設施較現行標準細小。擬建工程除將課室數目由24間增至30間外，亦可提升校內設施，以符合標準。