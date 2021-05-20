東鐵旺角東至紅磡列車服務5月30日暫停　九龍塘至紅磡設接駁巴士

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-20 16:07

為配合東鐵線過海段工程，港鐵表示5月30日（星期日）將再度暫停來往旺角東至紅磡站之間的列車服務，屆時會安排免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站。

配合東鐵過海段工程 今年第4度停路段服務施工

東鐵線過海段為沙中線工程的其中一個部分，為配合工程，港鐵早前宣布將有10個周日暫停來往旺角東至紅磡站的服務。港鐵今日宣布，5月30日將會暫停來往該兩站的列車服務，為第4次作相關安排，即仍餘下6次。

港鐵表示，過往暫停服務期間，乘客乘搭東鐵線的旅程大致暢順，當日會安排免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站，不過其運載能力遠低於鐵路，效率亦受路面情況影響，車程或較正常情況長，故鼓勵乘客於當日預早計劃行程及尋找替代路綫，並優先改乘荃灣線、觀塘線或西鐵線，以往來紅磡站及東鐵線沿途各站。

停服務期間會實施特別票務安排

另外，港鐵於當日會實施特別票務安排，乘客如有票務查詢，可前往客務中心尋求協助。參考之前3次的安排，使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費；毋須乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，就可享免車費優惠，不過使用單程票則不受惠。至於使用九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁東、西鐵的乘客，使若用八達通出閘，亦只會收取九龍塘出閘的車費。

今年將有10個周日需要暫停紅磡站至旺角東站服務，目的是要改動現有的東鐵線軌道，讓東鐵線列車改入新月台，以配合預計2022年首季通車的東鐵線過海段。(港鐵圖片)

東鐵線過海段原訂明年第一季通車，但去年被《香港01》揭發新信號系統會「帶錯路」，致列車出現「入錯線」問題，結果延遲更換，早前港鐵承認原有的通車目標有很大挑戰。