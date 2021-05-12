議員倡新建港鐵站上蓋建資助房屋　陳帆：會檢視北環線有無空間

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-12 13:53

香港公營房屋供應短缺，最新平均公屋輪候輪候時間已達5.8年，疫下居屋仍超額認購逾30倍。有立法會議員建議政府使用港鐵站上蓋興建居屋單位，運房局長陳帆回應，現時兩條擬建的鐵路中，北環線較長佔地較多，會檢視是否有空間落實建議。

陳帆指，會檢視北環線有否空間建資助房屋。（余俊亮攝）

新民黨葉劉淑儀指，港鐵將負責興建及營運屯門南延線和北環線，並將會獲政府批出鐵路上蓋物業發展權，以補貼鐵路建造費用，認為香港最好的樓盤均為地鐵站上蓋，「冇理由最靚樓盤比港鐵」，問到會否與港鐵商討，把相關一半住宅單位撥作居屋發售。

陳帆表示，鐵路加物業發展模式的目的，是填補港鐵興建鐵路財務上的差額，如港鐵站用地用以建造資助房屋，會減少物業發展利潤，故建議是否可行取決於沿線是否有足夠土地用作公私營發展，及產生足夠利潤填補差額。

北環線（第一期及第二期）的擬議鐵路方案。（立法會文件）

北環線全長約10.7公里，預計會有4個新車站。陳帆說，由於屯門南延線只有約2.4公里長，用作物業發展用地有限，惟就10.7公里的北環線，他說會因應項目情況，檢視是否有空間落實建議，意味北環線的鐵路站上蓋可能有首置或居屋盤。

會上亦有議員關注政府應否繼續以「鐵路加物業」發展模式，以及認為要為港鐵利潤「封頂」。陳帆表示，興建鐵路投資龐大，觸及層面複雜，指世界各地都有使用「鐵路加物業」的安排。他指，港鐵為上市公司，當盈利上限受牽制時，「佢（港鐵）當然都會話，如果我第日營運，整個鐵路生命周期完結前如有虧損，政府會唔會分擔？都係談判過程入面係會商議到。」