港鐵職員跪頸制服乘客　區議員批不應容許武力　港鐵認觀感不好

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-13 19:14

上月中一名男子於港鐵杏花邨站被港鐵職員查票時情緒激動，之後有職員疑以跪頸方式制服涉事男子，手法惹來爭議。事後據報涉事男子有精神病紀錄。 油尖旺區議會今日﹙13日﹚討論港鐵職員使用武力指引，多名區議員批評，職員跪頸做法並不合理，曾引致傷亡，多次追問港鐵的指引安排。區議員又認為，《港鐵附例》不應容許職員使用武力制服乘客，職員遇衝突應報警處理。 與會的港鐵代表未有正面回應內部的武力指引內容，但承認當日事件觀感上不理想，如遇到乘客反抗，職員應先注意雙方安全，避免肢體衝突，盡快報警求助。

油尖旺交通及運輸事務委員會，今日討論港鐵職員的武力指引，港鐵亦有派員回應事件。根據《港鐵附例》，港鐵職員有權將懷疑已觸犯，或正企圖觸犯附例的人，移離鐵路處所，如有需要可使用合理武力。

油尖旺區議會副主席余德寶質疑，今次事件中，港鐵職員並無需要以跪頸方式制服涉事乘客，而且去年曾有一名外籍男子，於尖沙咀被警方跪頸制服後死亡，認為跪頸有一定危險程度，質問港鐵是否有使用武力的相關指引。

油尖旺區議員賀卓軒認為，事件並非觀感問題，而是港鐵職員不應使用任何武力，促當局考慮修改《附例》。他解釋，港鐵職員並非警員，遇到同類事情時，「完全唔使用武力，係唔會有人怪佢｣。他續稱，港鐵站多處設有閉路電視，如港鐵有需要，大可之後以片段捉拿逃票人士。另一名區議員李國權亦認為，港鐵職員與乘客衝突，應報警處理，反問：「有人打劫唔通拎把刀出嚟同佢死過？」

該區區議員李傲然亦批評，港鐵職員如「惡霸」、「揸住雞毛當令箭」。委員會主席陳嘉朗則表示，區內有特殊學校，學生遇到同類查票情況會害怕，擔心再出現同類事件。

港鐵代表︰事件觀感上不理想

港鐵助理公共關係經理－對外事務陳耀忠回應時，未有正面回應武力指引，亦未談到跪頸是否恰當。不過他承認，事件觀感上不理想，假如乘客反抗，職員應注意雙方安全，盡快報警求助，避免肢體接觸。

陳又稱，查票時職員未必即時單從外表辨別乘客需要，乘客亦可能拒絕透露背景資料，故港鐵一直有提供培訓，會繼續檢討。他續稱，查票是日常程序，並非針對任何人，日後亦會考慮在車站內張貼海報，提到會有查票工作，讓市民有心理準備。