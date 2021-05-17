輕鐵測試跟車距離監測系統　料今年第三季全線正式啟用

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 00:00

輕鐵為新界西北的交通命脈，與港鐵的其他重鐵網絡不同，輕鐵主要靠人手操作，並路面行駛，一旦發生意外，或直接影響路面交通。港鐵自2019年起，全面應用車速及位置監督系統（簡稱iSPS），實時監測列車位置及車速，以策安全。 港鐵近期進一步發展系統，為iSPS系統新增跟車距離及讓路監察功能，現正進行測試。港鐵預計今年第三季，將可正式於全線輕鐵列車應面。港鐵又稱，正研究在輕鐵月台加入偵測系統，一旦有乘客越過黃綫或誤墮路軌，iSPS系統亦可即時向車長發出警示。

港鐵於2019年中全面於輕鐵應用iSPS系統，結合GPS及射頻識別（RFID）技術，實時監測列車位置，以及實時監測列車車速，列車一旦超速，系統便會向發出提示。另外，假如列車到站時未開或關車門，系統亦會發出提醒。

港鐵車務營運主管—西面網絡張志強表示，iSPS已發展至第二代，目前正測試兩項新功能，包括監測跟車距離及讓路監察功能。他透露，前者會按實際情況，計算當時所需的前、後車距離，一旦列車距離過近，便會發出「保持安全距離」的提醒。至於後者，張指，列車有時可能需轉入同一路口，系統便會按情況，判斷哪一列車先進入路口，並提醒另一列車的車長稍後駛入。

除了iSPS系統，張志強續說，港鐵正研究一系列措施，提升輕鐵行人過路處安全，例如現時已在5個輕鐵站行人過路處安裝智能燈柱。當有列車即將經過，燈柱會發出「叮叮」聲響，並播出「小心兩邊輕鐵駛過」的語音呼籲。他表示，年內會加多6支智能燈柱。

另外，港鐵巴士亦於2019年引入一套巴士車隊監督系統，當車速接近上限時，會向車長發出警示。

+ 4 + 4 + 4

張志強表示，受惠於iSPS及各項安全措施，輕鐵意外有明顯下降趨勢，2019年有23宗意外，到2020年僅5宗，意外宗數一直下跌。他表示，現正測試iSPS的兩項新功能，預料今年第三季正式啟用。他又透露，港鐵研究在輕鐵月台加入偵測系統，如有乘客越過月台黃綫或誤墮路軌時，亦可透過iSPS系統，向車長發出警示。