教師基準試成績出爐　英文寫作半數考生未達標　閱讀卷達標率大跌

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-20 18:07

教育局今（20日）公布教師語文能力評核（教師基準試）成績，今年考生人數較去年略多，惟英文科其中兩份考卷的達標率較以往遜色，當中閱讀卷達標率只得73.1%，按年大跌16.5%；寫作卷的達標率亦跌穿5成，只有48.5%考生達標。不過普通話方面，「聆聽與認辨」卷則現大躍進，達標率為64.6%，較去年增加近一成。

今年教師基準試英文科的表現較去年遜色，當中閱讀卷的達標率跌幅達16.5%。（資料圖片）

參加今年1月及3月舉行的教師語文能力評核（筆試及口試）的考生，明（21日）起將收到考評局寄出的成績通知書，今年度共有1,326名考生參加英國語文科，以1,356人參加普通話科評核，兩個科目的考生均較去年多。

英文科的考生表現較去年遜色，當中閱讀卷的達標率跌幅尤其顯著，950名考生中，只有694人考獲3級或以上，達標率僅得73.1%，較去年的89.6%大跌16.5個百分點；寫作卷的達標率亦跌穿5成，只有48.5%考生考獲3級或以上，較去年下跌1.7個百分點。

不過，普通話科的成績則現大躍進，當中「聆聽與認辨」卷，達標率為64.6%，較去年上升9.6個百分點，拼音和口語卷的達標率則分別為65%及76.4%，與去年相若。

計劃覆核成績的考生，可於下周三（26日）或以前辦理申請手續，申請者將於下月25日或之前接獲覆核結果。

教育局表示，每年舉辦教師語文能力評核的目的，是讓教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士，透過參加評核取得語文能力要求的資格。考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。

評核報告將於10月發布

評核報告將於10月在考評局和教育局網頁發布，報告會分析考生表現、說明考生表現出色，以及有待改善之處，供考生、學校及師訓機構參考。另外，評核試卷（連同聆聽評核光碟、建議答案及評核報告）將於10月發售。

有意在日後達到語文能力要求的人士，可參加評核及或申請豁免。下一次教師語文能力評核9月起接受網上申請；豁免語文能力要求則全年接受申請，並分兩期處理。教育局將於2021/22學年內以通函公布詳情。

至於「課堂語言運用」，教育局表示，任教相關語文科目的常額教師須在第1年內達到有關語文能力要求，受疫情及停課影響，當局已將2020/21學年的限期順延1年，在可行情況下，考評局將最早於8月發出相關卷別的成績通知。