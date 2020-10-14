【教師基準試】考試報告促多掌握普通話讀音　例如斑鳩的「鳩」字

考評局今日（14日）公布2020年教師語文能力評核（教師基準試）報告。今年普通話科評核拼音卷達標率較去年上升7.5個百分點，但報告指，在該卷乙部詞語和短文答卷有尚待改善之處，當中包括需多掌握字詞的讀音，例如「斑鳩」的「鳩」及「紈袴」二字等。 英文評核方面，閱讀卷及口語卷的達標率較去年改善，但聆聽卷的達標率跌8.1個百分點。報告指，若考生的答案串錯關鍵字眼，甚至改變原來的意思，便不可能得分，例如將「tasting」寫成「testing」。

考評局公布2020年教師語文能力評核（教師基準試）報告。（資料圖片）

今年度共有1,213名考生參加教師基準試英國語文科評核，以及1,124名考生參加普通話科評核。

拼音卷的乙部「根據漢字寫拼音」，報告建議需多掌握字詞的讀音，例如「蜷縮」的「蜷」、「腥膻」的「膻」、「斑鳩」的「鳩」及「紈袴」二字等。另外亦提及考生需加強聲母的分辨能力，例如聲母「 n」和「 l」的區別，如「鳥」和「履約」的「履(lǚ)」。

普通話評核考試報告常見錯誤

此外，卷別亦有要求考生根據拼音寫漢字，惟除拼音外，報告亦指出，考生需注意字詞的寫法，如「核桃」的「核」、「擀皮兒」的「擀」、「青睞」的「睞」、「餛飩」、 捏擠」等 。

報告指，考生需多掌握普通話字詞的讀音。（資料圖片）

考生將「tasting」寫成「testing」



英文評核方面，寫作卷的達標率較去年上升7.8個百分點，達標率逾五成；閱讀卷及口語卷亦有改善，惟聆聽卷則跌8.1個百分點。

針對考生在聆聽卷的表現，考評局報告提出數項建議，其中指若考生的答案串錯關鍵字眼，例如「aggressive」及「anonymously」；若串錯關鍵字眼導致改變原來的意思，便不可能得分，例如有考生將「tasting」寫成「testing」。報告建議，考生應花更多時間覆卷及修改答案。

另外，報告建議考生須檢查答案是否符合語法，雖然語法並非評卷參考的焦點，惟若答案不符語法導致難以理解，閱卷員則不能給予任何分數。

英文閱讀卷方面，報告指，閱卷員主要就答案的首個部分作評分，無需要長篇大論地列出大量資料，此做法不會更容易得分。報告強調，若題目的分數多於一分，由此意味考生需作答多於一個重點。