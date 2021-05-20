袁國勇：4歲男童「真陽性」　兩情況決定27日零源頭未明是否斷纜

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 20:35

一名4歲男童上周六（15日）確診，感染源頭未明，惟他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，令人懷疑當中是否涉及「假陽性」。倘不計此個案，本港截至今天(20日)已有27日無源頭不明個案。 不過，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）巡視涉事化驗所後，相信病人是「真陽性」，推斷當中或涉及兩個可能性，包括患者在一月份已受感染，現時僅驗出殘餘的新冠病毒；另一個可能性，則可能是患者近日同時被兩種病毒感染，繼而引起病毒干擾，使新冠病毒載量較低。 袁國勇指，現時仍未找到確實原因，故仍需要隔離所有密切接觸者，以切斷傳播鏈，但若第一個原因屬實，即代表香港已接近「清零」27天，但一切仍有待完成更多調查。

袁國勇指，4歲男童仍屬真陽性個案，其中一個可能是在較早前已感染。（林頌華攝）

金域化驗所看不到有污染 樣本再做化驗同樣呈陽性

袁國勇今日曾到負責檢測男童樣本的金域化驗所，以及衛生防護中心位於石硤尾的公共衞生化驗所視察，坦言過程中找不到漏洞，亦看不到有樣本污染的情況。

袁國勇指，病人初次採集的陽性樣本，早前已送往港大微生學系化驗，並進行兩個核酸測試，當中與金域化驗所及公共衞生化驗所的核酸測試不同，但同樣驗出陽性。袁又指，新冠病毒的基因排序有多達3萬個訊號，但在訊號的不同位置中都檢測出陽性，「好肯定依個樣本係真陽性，唔係假陽性。」

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第一可能性：一月份已感染 但或有殘餘病毒

袁國勇表示，男童在入院後沒有樣本驗出陽性，亦沒有抗體。他推斷，出現今次的情況，或涉及兩大可能性。在第一個可能性是有機會男童在今年1月已受感染，但並無病徵。袁國勇解釋，男童居於白田邨第13座的1025室，但在1月期間，同座另一個單有一家四口染疫。

袁又指，根據現時數據，若患者無病徵，19至20%的病人都不會出現抗體。同時，過去亦有患者的呼吸道樣本，維持放出病毒的殘餘核酸近2個月，形容情況很普遍，更有人會長達6個月，「會唔會其實佢一早感染咗？不過佢無病徵、病狀，亦都無出現抗體，但因為今次有其他病毒嘅急性病毒感染…所以將佢送院，然後搵出殘餘新冠病毒核酸？」

袁表示，若體內只是殘餘病毒，未清楚見過具傳播能力。他又指，過去康復病人亦一直在醫管局門診覆診，但未試過有接觸者因此被感染。

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第二個可能性：同時感染兩種病毒 引起病毒干擾

至於第二個可能性，袁國勇推斷有機會男童在近日同時感染兩種病毒，包括新冠病毒或其他病毒。當出現病毒雙重感染後，繼而引起病毒干擾，從而壓低新冠病毒的繁殖，使病毒載量較低，並推遲產生抗體的時間，甚至令抗體不會出現。

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若確認第一個可能性 代表已「清零」27天

袁國勇相信第一個機會可能會較大，但強調至今未能排除第二個可能性，故需要做更多測試及基因排序，並檢視樣本中會否有其他病毒感染。不過，若能確認是第一個可能性，即代表香港已接近「清零」27天。

被問及為何男童身邊的接觸者無被感染，袁解釋，有機會他的家人在1月份同受感染，只是剛巧無殘餘病毒，「唔係個個會有殘餘病毒放出嚟。」而若患者無病徵，出現抗體的機會亦會較低。

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